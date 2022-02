Heimatliche Keramik

Von: Beatrix Dargel

Künstlerin Keiyona C. Stumpf aus München an einer ihrer Plastiken mit dem Titel „coronation“ – der auf die Form des Kunstwerks anspielt. © BEATRIX DARGEL

Arbeiten von 50 verschiedenen Kunstschaffenden aus „heimischen Gefilden“ sind derzeit in der Galerie Handwerk zu erleben. „Topographie – Keramik aus Bayern“ lautet ihr Titel. Die Landschaften in Bayern sind vielfältig – ebenso wie das ausgestellte Steinzeug, die Irdenware und Porzellan.

Eine helle Kinderstimme ist zu hören: „Oh, ist das schön.“ Und ein wenig später: „Das ist alles schön!“ Der sehr junge Besucher ist zweieinhalb Jahre alt, an der Hand seiner Großmutter, Susanne Giandomenico. Sie findet die ausgestellten Objekte großartig und „kann sich gar nicht sattsehen“. Die Arbeiten von Astrid Schröder in Finning am Ammersee kennt sie von Besuchen vor Ort, filigrane Objekte, Teeschalen und Schüssel, Lampen und Vasen mit schimmernden Seladon-Glasuren in Grün- und Blautönen, auch weißen Feldspat-Glasuren.

Diese beiden schön anzusehenden „Badedamen“ stammen aus der Keramikwerkstatt TON ART der Keramikmeisterin Pia Keul aus Samerberg. © Beatrix Dargel

Auf Sockeln stehen zwei Plastiken, die könnten gerade aus dem Meer aufgetaucht sein, noch nass vom Meerwasser. Der starke Glasurenfluss ergibt sich durch niedrigbrennende Glasuren, die bei höheren Temperaturen gebrannt werden, sodass sie bis auf die Brennplatte herunterlaufen. Die schätzungsweise zwischen 20 und 30 kg schweren Keramiken fertigte Keiyona C. Stumpf. Die Münchnerin studierte an der Akademie der Bildenden Künste. „Die Titel ,coronation I und II’ haben nichts mit Corona zu tun“, erklärt sie. Sie ergaben sich vielmehr daraus, dass die Plastiken „kronenartig von der Optik her sind, wie wenn etwas passiert, kleine Wesen, rituell, majestätisch“. Die Künstlerin ist experimentell unterwegs, sie „macht auch oft Sachen, wo andere sagen, das geht nicht“.

Im Untergeschoss, von allen Seiten zugänglich steht eine Vitrine, darin „feinstes handgefertigtes Porzellan“, verschieden große Schalen, weiß mit Goldrand. Von Weitem denkt man erst mal an Porzellan auf der Kaffeetafel beim Verwandtenbesuch. Das gute Geschirr mit dem Goldrand, das nur zu besonderen Anlässen benutzt wurde. Aus der Nähe betrachtet, wird klar, dass die Schalen in ihrer angenehmen Schnörkellosigkeit mit bekannten Porzellanvorstellungen spielen. Elisabeth Klein interpretiert das Thema mit ihrem frei gedrehten englischen Porzellan mit Echtgoldauflage einfach neu und zeitgemäß – „weißes Gold“ mit dezenter Goldauflage, Einzelstücke und Kleinserien. Das Porzellan entsteht in der Ladenwerkstatt Drin & Dran in der Maxvorstadt. Die Münchnerin erlernte ihr Handwerk an der Berufsfachschule für Keramik in Landshut und als Gesellin in einer Töpferei in Oberbayern. Später folgte ein Jahr in Großbritannien.

Vielfältige Arbeiten sind bei der Ausstellung geschickt im Raum platziert. © Beatrix Dargel

Plastische Keramiken sind, geschickt platziert, ein Blickfang im Raum. Gefäße und Geschirr laden zum Gebrauch ein. Der ansprechend gedeckte Tisch mit Keramik aus Bayern – da schmeckt das Essen gleich noch etwas besser, die Getränke bestimmt auch. BEATRIX DARGEL

DIE AUSSTELLUNG

Bis zum 19. Februar 2022 ist die Ausstellung „Topographie – Keramik aus Bayern“ in der Galerie Handwerk (Max-Joseph-Straße 4, Eingang Ottostraße) zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr, an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Schutz- und Hygienemaßnahmen bitte beachten. Es gelten Maskenpflicht und die 2G-Plus-Regeln mit Nachweis.