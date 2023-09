Helene-Fischer-Konzerte ab heute parallel zur Wiesn: Droht Verkehrschaos in Münchens U-Bahnen und Bussen?

Von: Elisa Buhrke

Helene Fischer tritt vom 26. September bis 1. Oktober gleich fünf Mal in München auf. Die Konzerte finden parallel zur Wiesn statt. © tz.de Collage: IMAGO / Smith und IMAGO / Bildagentur Monn

Zeitgleich zur Wiesn: Helene Fischer tritt vom 26. September bis 1. Oktober für gleich fünf Konzerte auf. Hier gibt es Infos zur Anfahrt – und ob der öffentliche Verkehr nun vollkommen überlastet ist.

München - In München jagt ein Mega-Event das nächste: Helene Fischer spielt von heute, 26. November, bis Sonntag, 1. Oktober, gleich fünf Konzerte in der Olympiahalle München. Alle Termine parallel zur Wiesn, die ohnehin schon für Menschenmassen am Hauptbahnhof und in den U-Bahnen sorgt. Das KVR und die MVG beziehen Stellung zu den gleichzeitig stattfindenden Großveranstaltungen.

Anfahrt zu Helene Fischer in der Olympiahalle in München

Die Olympiahalle München ist mit dem Öffentlichen Nahverkehr leicht erreichbar. Über folgende Linien ist die Anfahrt möglich:

U3 Richtung Moosach via Olympiazentrum, etwa 10 Minuten Fußweg zum Olympiapark

Trambahnlinie 20 und 21 Haltestelle Olympiapark West

Buslinie 173 Haltestelle Olympiapark-Eisstadion

Mit dem Auto fahren Konzert-Besucher über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände. Für Menschen mit Behinderung ist das Parken im Olympiapark kostenlos, Rollstuhlfahrer kommen zu den barrierefreien Plätzen in der Olympiahalle über die Eingänge Ost/West.

Mega-Events gleichzeitig in München: Helene Fischer und Wiesn belasten ÖPNV

Auf Anfrage unserer Redaktion gab sich das KVR (Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München) bereits Wochen vor den Events gelassen: „Auch in der Vergangenheit fanden während des Oktoberfestes Parallelveranstaltungen, wie beispielsweise Konzerte in der Olympiahalle statt. Die Stadt München ist insgesamt auf diese Situation eingestellt und wird mit weiteren Dienststellen und Behörden bewährte Abläufe anwenden“, teilte eine Sprecherin mit. Die erwarteten 12.000 Besucher würden die Kapazität des Verkehrssystems in einem noch vertretbaren Rahmen belasten.

Ebenso entspannt bleibt die MVG. Derzeit lassen sich auf der Website des Unternehmens keine Hinweise zu den Helene-Fischer-Konzerten in der Olympiahalle, die bis zu 15.500 Zuschauer fasst, finden. Im Voraus der Konzerte teilte die MVG unserer Redaktion mit: „Großveranstaltungen, auch parallel stattfindende, sind in München nichts Neues. Darauf sind wir eingestellt, dafür gibt es Konzepte.“ Während der Wiesn sei die Taktung der U-Bahn-Linien ohnehin angepasst. So fährt die U6 derzeit im Fünf-Minuten-Takt. Sollten sich situativ Engpässe ergeben, könnten Verstärkerzüge eingesetzt werden.

Einlass zu den Helene-Fischer-Konzerten ist bereits um 18.30 Uhr, um 20 Uhr geht es dann richtig los. In den Nachmittags- und frühen Abendstunden wird sich wohl zeigen, ob das Verkehrssystem der Menge an Besuchern standhält.

