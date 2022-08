Helene-Fischer-Konzert in München 2022: Anfahrt, Parken, Vorband, Einlass und weitere wichtige Infos

Helene Fischer tritt in der Messe München vor rund 130.000 Zuschauern auf. Alle Infos zum Mega-Konzert von Anreise bis Ablauf gibt‘s hier. © Imago/osnapix/Hirnschal/Leutgeb

Gehören Sie zu den 130.000 Fans, die ein Ticket für das Konzert von Helene Fischer am Samstag (20. August) in München ergattert haben? Dann sollten Sie diesen Artikel gründlich lesen.

München – Es ist ein Konzert der Superlativen. Mit über 130.000 verkauften Karten bricht Helene Fischer (37) ihren persönlichen Zuschauerrekord. Ihr Auftritt an der Messe München am Samstag (20. August) wird das größte Open-Air-Konzert ihrer bisherigen Karriere – und das einzige im Jahr 2022 in Deutschland überhaupt werden. Nach den wichtigsten Eckdaten finden Sie hier eine Übersicht über die noch verfügbaren Tickets, gefolgt von allen wichtigen Infos am Konzerttag, angefangen mit Anfahrt und Abreise bis hin zu Parkplätzen, Vorband und dem Ablauf des Abends.

Helene-Fischer-Konzert in München: Die wichtigsten Eckdaten

Wann findet das Helene-Fischer-Konzert in München statt? 20. August 2022

20. August 2022 Wo ist das Helene-Fischer-Konzert 2022 in München? Messe München

Messe München Was kostet eine Karte für Helene Fischer in München? Die aktuell noch verfügbaren Tickets kosten mindestens 199 Euro pro Person.

Die aktuell noch verfügbaren Tickets kosten mindestens 199 Euro pro Person. Einlass Veranstaltungsgelände/Erlebnisgelände: 12.00 Uhr

12.00 Uhr Einlass Early Entry Konzertgelände: 14.00 Uhr



Einlass Konzertgelände: 16.00 Uhr

14.00 Uhr 16.00 Uhr Einlass VIP Indoor-Bereich: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Konzertbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Konzertende: 22.30 Uhr

Ferner ist es Helene Fischers erstes Konzert nach ihrer Babypause, quasi ihr „Comeback“. Auch wenn der Begriff nicht ganz passt, war sie doch nie wirklich weg. Wenn überhaupt, hat die Tatsache, dass sich Helene Fischer in den vergangenen Monaten etwas rarer gemacht hat, das Verlangen bei ihren Fans, ihr Idol endlich wieder live zu sehen, nur noch mehr angefeuert.

Dementsprechend leicht ist es der veranstaltenden Leutgeb Enternainement Group offenbar gefallen, die über 130.000 Tickets an den Mann, bzw. die Frau zu bringen. Für noch Unentschlossene klären wir deshalb die wichtigste Frage vorweg, bevor wir tief in den Konzert-Tag einsteigen: Gibt es noch Karten?

Helene-Fischer-Konzert in München 2022: Gibt es noch Tickets?

Die gute Nachricht: Es gibt noch Restkarten. Die schlechte: Dafür müssen Sie tief in die Tasche greifen. Die zwei teuersten Kategorien sind (Stand: Samstag, 13. August) noch verfügbar.

Stehplatz Diamond Circle (direkt an der Bühne): 199 Euro pro Person , inklusive früher Einlass ab 14 Uhr

, inklusive früher Einlass ab 14 Uhr Premium VIP Package: 599 Euro pro Person, inklusive VIP-Parkplatz fußläufig vom Konzertgelände und VIP-Lounge samt Buffet, Sitzplätze auf der Tribüne 3

Das Konzert-Setting für Helene Fischer in der München Messe am Samstag (20. August). Im Diamond Circle gibt‘s noch Tickets. © Leutgeb Entertainement Group

Ticket-Kauf für Helene-Fischer-Konzert in München: Achtung vor Betrügern und vermeintlichen Schnäppchen

Aber Achtung beim Ticket-Kauf: Ein Konzert dieser Größenordnung zieht zwangsläufig Betrüger an. Im Netz wimmelt es vor vermeintlich günstigen Schwarzmarktangeboten, dabei handelt es sich allerdings um Fälschungen. Nutzen Sie für den Ticket-Kauf nur offizielle Websites wie München Ticket. Ferner aufgepasst bei einem vermeintlichen Schnäppchen. Der Veranstalter bietet ein Zusatzticket für 30 Euro für einen früheren Einlass ab 14 Uhr mit mutmaßlich weniger Wartezeit an. Dieser Service ist allerdings nur in Verbindung mit einem bereits gültigen Ticket nutzbar.

Glücklich jedenfalls, wer schon zu den 130.000 gehört, die bereits ein Ticket haben. Die Zahl zeigt, dass es ein logistisches Meisterstück sein wird, alle Fans rechtzeitig ins Konzert zu bekommen und ohne lange Wartezeiten am Ende wieder nach Hause. Damit Sie also nicht schon auf dem Weg nach Riem atemlos durch München irren (sorry, der Wortwitz musste sein an der Stelle), die wichtigsten Infos für Ihre Anreise.

Helene-Fischer-Konzert in München: Anreise mit S-Bahn und U-Bahn

Das Messegelände von München liegt nun nicht superzentral, sondern eher sehr weit draußen im Osten der Stadt. Dementsprechend dünner wird das öffentliche Verkehrsnetz, mit dem Sie das Konzertgelände erreichen können. Bedenken Sie außerdem grundsätzlich bei der Planung Ihrer Anreise: Nicht alles, was hinfährt, fährt in der Nacht auch wieder zurück. Hier ein Überblick über die beiden ÖPNV-Verbindungen, die am meisten Sinn ergeben.

S2 ab Hauptbahnhof oder Ostbahnhof bis Bahnhof Riem (fährt im 20-Minuten-Takt ). Danach zu Fuß etwa 20 Minuten zum Messegelände.

ab Hauptbahnhof oder Ostbahnhof bis Bahnhof Riem (fährt im ). Danach zu Fuß etwa 20 Minuten zum Messegelände. U2 bis Messestadt-West (oder Ost) - Achtung: Die U-Bahnstation Messe Ost wird aus Sicherheitsgründen für die Abreise geschlossen. Messestadt-West bleibt offen.

- Achtung: Die U-Bahnstation Messe Ost wird aus Sicherheitsgründen für die Abreise geschlossen. Messestadt-West bleibt offen. S8 bis Daglfing: Besonders interessant, wer aus Richtung Flughafen kommt (siehe weiter unten Anfahrt & Parken). Zu Fuß ist es allerdings von hier aus zu weit (über 5 km). Die Buslinie 183 fährt alle 20 Minuten ab der Marienburger Straße bis zur Messe (Fahrzeit: ca. 20 Minuten). Der Veranstalter stellt ferner einen Shuttlebus ab Daglfing bis zur Messe zur Verfügung.

Anfahrt und Parken beim Helene-Fischer-Konzert in München - Kiss & Ride

Achtung: Eine direkte Anfahrt des Konzertgeländes in der Messe München ist nicht möglich. Einzige Ausnahme: Kiss & Ride. Wer also über den Luxus eines persönlichen Chauffeurs verfügt, kann sich glücklich schätzen. Die Kiss-&-Ride-Schleife befindet sich südlich des „teatro“-Spiegelzeltes an der Graf-zu-Castell-Straße.

Helene-Fischer-Konzert: Parken

Die Parkplätze für das Helene-Fischer-Konzert sind, wie der Veranstalter selbst eingesteht, „ein wenig außerhalb“. Man könnte auch sagen: sehr weit weg in München verteilt, wohl auch, um zu vermeiden, dass 50.000 Pkw im Münchner Osten einen Verkehrskollaps auslösen. Hier eine Übersicht:

Allianz Arena (kostenloser Shuttle-Bus Route Rot zum Einlass OST), für Anreise aus dem Norden über A9 aus Richtung Nürnberg

(kostenloser Shuttle-Bus Route Rot zum Einlass OST), für Anreise aus dem Norden über A9 aus Richtung Nürnberg Airbus Parking South (kostenloser Shuttle-Bus Route Gelb zum Einlass OST), für südliche Anreise über A8 aus Richtung Salzburg ideal

(kostenloser Shuttle-Bus Route Gelb zum Einlass OST), für südliche Anreise über A8 aus Richtung Salzburg ideal Heimstettener Str. / Segmüller (kostenloser Shuttle-Bus zur S-Bahn-Station Grub. Von dort aus mit der S-Bahn S2 bis Riem, anschließend zu Fuß zum Einlass WEST), für Anreise aus Richtung Passau über A94

(kostenloser Shuttle-Bus zur S-Bahn-Station Grub. Von dort aus mit der S-Bahn S2 bis Riem, anschließend zu Fuß zum Einlass WEST), für Anreise aus Richtung Passau über A94 Parkhaus BMW Parsdorf (kostenloser Shuttle-Bus zur S-Bahn-Station Grub. Von dort aus mit der S-Bahn S2 bis Riem, anschließend zu Fuß zum Einlass WEST), für Anreise aus Richtung Passau über A94

(kostenloser Shuttle-Bus zur S-Bahn-Station Grub. Von dort aus mit der S-Bahn S2 bis Riem, anschließend zu Fuß zum Einlass WEST), für Anreise aus Richtung Passau über A94 Flughafen München / Audi Experience Center (S-Bahn S8 Besucherpark – München/Daglfing, von dort weiter mit dem kostenlosen Shuttle-Bus Route Grün zum Veranstaltungsgelände zum Einlass OST), für Anreise aus dem Nordosten über A92 aus Richtung Deggendorf

(S-Bahn S8 Besucherpark – München/Daglfing, von dort weiter mit dem kostenlosen Shuttle-Bus Route Grün zum Veranstaltungsgelände zum Einlass OST), für Anreise aus dem Nordosten über A92 aus Richtung Deggendorf Unterföhring Volksfestplatz und Parkhaus (S-Bahn S8 Unterföhring – München/Daglfing, von dort weiter mit dem kostenlosen Shuttle-Bus Route Grün zum Veranstaltungsgelände zum Einlass OST), für Anfahrt aus Nordosten über A99

Für Radfahrer und E-Scooter-Fahrer gibt es dagegen vor Ort ausgewiesene Stellplätze. Taxis haben einen eigenen Stand. Uber-Fahrer nutzen die Kiss-&-Ride-Kurve.

Die Umgebung des Konzertgeländes als Karte. © Leutgeb

Helene Fischer in München: Einlass und Eingänge

Wenn Sie nun endlich in der Messe angekommen sind, müssen Sie nur noch ins Konzertgelände kommen, idealerweise bis zu ihrem Platz. Auch das wird bei 130.000 Fans eine logistische Meisterleistung sein. Der Veranstalter bittet alle Fans, sich auf längere Wartezeiten beim Einlass einzustellen und nur die im Ticket hinterlegten, designierten Eingänge zu nutzen. Folgende Eingänge gibt es:

Eingang OST befindet sich auf dem Messefreigelände Süd, nördlich des De-Gasperi-Bogen

befindet sich auf dem Messefreigelände Süd, nördlich des De-Gasperi-Bogen Eingang WEST befindet sich im Westen des Messefreigelände Nord, nördlich der Paul-Henri-Spaak-Straße

befindet sich im Westen des Messefreigelände Nord, nördlich der Paul-Henri-Spaak-Straße Eingang NORD befindet sich bei der temporären Brücke mit Zugang zum Reise- und Fanbus-Parkplatz sowie zur Hofbräuallee

befindet sich bei der temporären Brücke mit Zugang zum Reise- und Fanbus-Parkplatz sowie zur Hofbräuallee Eingang VIP befindet sich direkt neben dem Messe-Parkhaus WEST und steht für VIP-Gäste, die den inkludierten VIP-Parkplatz nutzen möchten, zur Verfügung. VIP-Gäste müssen allerdings auch an den anderen Eingängen nicht warten, 600-Euro-Ticket sei Dank.

Wer einen teuren Extra-Einlass gekauft hat oder sowieso über ein Diamond-Ticket verfügt, darf schon ab 14 Uhr hinein. Für alle anderen beginnt der Einlass ab 16 Uhr. Das Konzert startet um 20 Uhr und endet gegen 22.30 Uhr. Drinnen gibt‘s verschiedene Ess-Stände und Getränke im Gelände verteilt und Aufenthaltsbereiche.

Helene-Fischer-Konzert in München: Wer spielt als Vorband?

Spekulationen gibt es viele, wissen tut man nichts. Der Veranstalter hüllt sich noch in Schweigen, möchte vielleicht, wie schon bei Gabalier, eine große Überraschung aus dem Hut zaubern. Bei Gabalier hieß diese Mario Barth. Bei Helene Fischer reichen die Spekulationen von ihrem Ex Florian Silbereisen bis zu Robbie Williams, der eine Woche später sowieso auch in München auftritt.

Helene-Fischer-Konzert in München: Abreise – wie Sie wieder nach Hause oder zu Ihrem Auto kommen

Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Wie die Anreise (siehe oben), nur verkehrt herum. Auf einige Dinge sollten Sie allerdings achten. Vorweg darauf, dass es freilich bei 130.000 Menschen, die relativ gleichzeitig wieder aus dem Konzert-Areal über das Messegelände nach Hause wollen, zu längeren Wartezeiten kommen kann. Weitere Tipps:

Wer mit dem Auto und Shuttlebus angereist ist, nutzt selbige Kombi wieder zurück – Achtung: Steigen Sie in den richtigen Bus, sonst könnten Sie am anderen Ende der Stadt landen, Farbmarkierungen sollen dabei helfen.

angereist ist, nutzt selbige Kombi wieder zurück – Achtung: Steigen Sie in den richtigen Bus, sonst könnten Sie am anderen Ende der Stadt landen, Farbmarkierungen sollen dabei helfen. Die U2 fährt in verstärkter Taktung zwischen 16 und 1 Uhr, allerdings ist sie auch die naheliegendste Variante und deshalb wohl recht überfüllt, zumal der U-Bahnhof Messestadt Ost bei der Abreise aus Sicherheitsgründen gesperrt ist.

fährt in verstärkter Taktung zwischen 16 und 1 Uhr, allerdings ist sie auch die naheliegendste Variante und deshalb wohl recht überfüllt, zumal der ist. Auch die S-Bahnen fahren zwischen 22.30 und 1.15 Uhr in verstärkter Taktung, heißt aber auch nur: im 20-Minuten-Takt.

City-Shuttlebusse fahren zusätzlich direkt vom Messegelände in Richtung Innenstadt. Das Busterminal befindet sich vor dem ICM beim Messesee, möglicherweise die klügste Alternative, wenn man nicht eh schon im Osten geparkt hat.

Helene-Fischer-Konzert in München - Was passiert bei schlechtem Wetter?

Wenn es regnet, findet das Konzert trotzdem statt, Regenanoraks im kleinen Rucksack (größer als DIN A4 ist nicht erlaubt) empfiehlt sich freilich. Bei einer Unwetterwarnung müsste das Konzertgelände evakuiert werden. Wie das Wetter am Samstag wird, lesen Sie immer aktuell und nur auf tz.de/muenchen.