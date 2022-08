Immer konkreter: Düstere Prognose für Helene-Fischer-Show in München - Wetterdienst warnt

Zum Helene-Fischer-Konzert in München sagen die Prognosen kein gutes Wetter voraus. © Christian Schroedter/Peter Kneffel Imago/dpa (Montage)

Helene Fischer spielt am Wochenende ein Mega-Konzert in München-Riem. Das Wetter wird dem Event wohl einen Strich durch die Rechnung machen.

Update 19. August, 9.21 Uhr: Eine ganze Sonnenstunde prognostiziert das Portal wetteronline aktuell für den morgigen Samstag, der enorm regnerisch mit vereinzelten Gewittern verlaufen soll. Helene-Fischer-Fans müssen sich also auf einen äußerst ungemütlichen Besuch in München einstellen. Bis Samstagmorgen (8 Uhr) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor „ergiebigem Dauerregen“. Bitter für die Event-Gäste: Regenschirme sind auf dem Konzertgelände nicht erlaubt (siehe Ursprungsmeldung).

Wetter für Helene-Fischer-Konzert in München: Wetterdienst warnt bereits

Ursprungsmeldung:

München - Es wird das bisher größte Konzert, das ein Solo-Künstler jemals in Deutschland gespielt hat. Wenn Schlager-Star Helene Fischer am Samstagabend in München-Riem auf die Bühne kommt, werden mehr als 130.000 Fans auf dem Messegelände jubeln. Das Mega-Konzert, parallel stattfindend zu den European Championships in der Landeshauptstadt, wird ein großes Fest. Die große Frage drum herum: Macht das Wetter, seit Wochen konstant auf Hochsommer gestellt, genau zum Schlager-Spektakel eine Regenpause? Konzertbesucher sollten die Witterung jedenfalls gut im Blick haben.

Einmal mehr brachte in den vergangenen Tagen eine Hitzewelle hohe Temperaturen nach München. Bereits den ganzen Sommer fällt kaum Regen vom Himmel, was zu einem enormen Dürreproblem in München und der Region führt. Genau jetzt, am großen Konzert-Wochenende, wird sich das jedoch schlagartig ändern. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits in einer Vorabmeldung vor starken Gewittern und Dauerregen. Losgehen soll es damit am Freitag, den 19. August, am frühen Morgen. Erst am späten Samstagabend soll es dann wieder trocken werden.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt in einer Vorabmeldung starke Gewitter und Dauerregen für München und die Region an. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

„Gebietsweise muss mit deutlich höheren Megen zwischen um 80, lokal um 100 Liter pro Quadratmeter gerechnet werden,“ so der DWD in seiner Meldung. Auch das Wetter-Portal wetteronline warnt bereits. So soll das Gröbste am Freitag vom Himmel kommen, dennoch wird auch am Samstag mit Regen gerechnet Für den Abend prognostiziert das Portal 5-10 Liter afu den Quadratmeter. Am Nachmittag steigt bereits das Gewitterrisiko. Somit dürfte klar sein: Alle, die Helene Fischer am Samstagabend zujubeln, sollten entsprechende Kleidung parat haben, denn Obacht: Trotz Gewitter-Vorhersage sind am Konzertgelände keine Regenschirme erlaubt.