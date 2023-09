Helene-Fischer-Konzerte in München: Gibt es noch Tickets?

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Schlager-Queen Helene Fischer tritt vom 26. September bis 1. Oktober gleich fünfmal in München auf. Wo es noch Tickets für die Konzerte gibt und wie teuer diese sind, erfahren Sie hier.

München – Helene Fischer legt Ende September geradezu einen Konzert-Marathon in der Landeshauptstadt hin: Gleich fünf mal steht die Schlager-Queen in der Olympiahalle München vom 26. September bis 1. Oktober auf der Bühne, um ihre neuesten und größten Hits vor jeweils rund 15.000 Besuchern zu spielen. Darunter Songs aus ihrem aktuellen Album „Rausch“, aber auch All-Time-Favorites wie „Atemlos“ und „Herzbeben“. Begleitet wird ihre Musik durch eine Choreografie des weltberühmten Cirque de Soleil. Eingefleischte Fans haben ihr Ticket wohl ohnehin schon in der Tasche.

Doch auch wer spontan noch eines der Konzerte besuchen möchte, kann sich freuen: Für jeden der fünf Termine gibt es noch Resttickets. Hier finden Sie einen Überblick, wo Sie Karten erwerben können.

Helene-Fischer-Konzerte in der Olympiahalle München: Resttickets und Preise

Die Schlager-Sängerin tritt am 26. September (Dienstag), am 27. (Mittwoch), 29. (Freitag) und 30. September (Samstag) sowie am 1. Oktober (Sonntag) um jeweils 20 Uhr in der Olympiahalle auf. Der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr, die Konzerte dauern in etwa drei Stunden inklusive Pause. Eine Vorband gibt es nicht.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Tickets für die Konzerte von Helene Fischer in München gibt es unter anderem bei: ticketmaster.de eventim.de olympiapark.de muenchenticket.de ebay.de

Last-Minute-Käufer haben bisher noch die Chance, für jeden der fünf Termine Tickets zu erwerben. Der Verkauf für die Konzerte von Helene Fischer findet unter anderem über Ticketmaster, Eventim und die Website des Olympiaparks statt. Es stehen sowohl Steh- als auch Sitzplätze zur Verfügung. Aber Achtung: Viele Ticket-Kategorien sind bereits vergriffen, besonders am Wochenende. So ist der Konzert-Termin am Samstag, 30. September, offenbar am beliebtesten bei den Fans: Hier sind bei Eventim nur noch Tickets ab 114,90 Euro aufwärts verfügbar. An den anderen Tagen kostet das günstigste Ticket zwischen 64,90 Euro und 74,90 Euro. Die teuerste Ticketkategorie – ein Stehplatz im „Golden Circle“, also ganz vorne direkt vor der Bühne – kostet übrigens 281,50 Euro. Diese ist am Mittwoch, 27. September, und am Sonntag, 1. Oktober, bislang noch verfügbar.

Tickets für Helene Fischer: Schnäppchen im Fan-Sale möglich

Bei den Tickets für 64,90 Euro handelt es sich laut eventim.de allerdings um sogenannte „Umgriff“-Stehplätze: Also Stehplätze, die sich noch hinter dem Sitzbereich und relativ weit weg von der Bühne befinden. Zu hören sein sollte Helene Fischer auch von hier aus gut. Wer allerdings sehr klein ist oder die Sängerin nicht nur von der Leinwand aus mitverfolgen möchte, muss wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.

Helene Fischer kommt vom 26. September bis 1. Oktober für gleich fünf Konzerte nach München. Bislang gibt es noch Resttickets zu erwerben. © IMAGO / Funke Foto Services

Schnäppchen-Jäger könnten hingegen einmal bei Ebay vorbeischauen: Hier finden sich unter Umständen Tickets, die Fans an andere Besucher günstig weiterverkaufen – etwa, weil sie am geplanten Termin doch keine Zeit haben oder ihre Begleitung abgesprungen ist.

Zwölf Stunden Aufbau stecken hinter der aktuellen Show von Helene Fischer: Wie aufwendig jedes einzelne Konzert der Schlager-Sängerin auf ihrer „Rausch live“-Tour wirklich ist, hat ein Produktionsmitarbeiter verraten.