Wakeboarder surft auf der Isar – „Wo bekommt der denn den Speed her?“

Von: Manuel Rank

Floßfahrten und Paddelboote auf der Isar, Surfen auf der Eisbachwelle: All das kennen Münchnerinnen und Münchner bereits. Ein Wakeboarder traute sich nun auf die Isar.

München – Die Eisbachwelle ist ein beliebter Hotspot für Surferinnen und Surfer und ist weit über Münchens Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seit über 40 Jahren können dort alle Wellen reiten, die es sich zutrauen. Von April bis Mai wurde dort sogar eine KI-betriebene Lichtshow angebracht – die auch Politiker in den Englischen Garten lockte. Und auch auf der Isar kommen Wasser-Sportbegeisterte auf ihre Kosten: Jedes Jahr kann man dort Floß fahren. Das ein oder andere Paddelboot wurde ebenfalls schon gesichtet. Nun hat sich aber ein bislang Unbekannter auf der Isar an eine andere Sportart herangewagt.

Weltbekannt: Jeden Tag treibt es Surfbegeisterte an den Eisbach, um Wellen zu reiten. © Rudi Ernst/Pond5 Images/imago

Auf Bildern, die eine Nutzerin auf der Plattform „X“ – ehemals Twitter – am Dienstag, dem 26. September geteilt hatte, sieht man einen Mann, wie er mit dem Wakeboard auf der Isar in München surft. Der Sportler steht mit seinem Brett parallel zum Flauchersteg – unter der Brücke befindet sich eine Sprungschanze. Er bereitet sich auf den Sprung vor, und saust dann die Staustufe hinter. Ein Bekannter filmt den waghalsigen Sprung von unten. Auch zahlreiche Schaulustige auf der Brücke, die den Wakeboarder beobachten, sind auf den Bildern zu sehen.

Doch womit baute der Surfer seine Geschwindigkeit und Spannung auf? Das fragte sich auch ein Nutzer unter dem X-Beitrag: „Wo bekommt denn der den Speed her?“ Die Antwort der Fotografin: durch einen automatischen Seilzug. Die einzelnen Reaktionen unter dem Beitrag für die Wakeboard-Aktion des Unbekannten fallen positiv aus. Ein Nutzer schreibt so beispielsweise: „Wie cool!“

