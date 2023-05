Herbert Grönemeyer in München: Die wichtigsten Infos zum Event – Tanz-Videos der Fans werden gezeigt

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Herbert Grönemeyer auf der Bühne. © HOFER/ Imago

Am 25. Mai tritt Herbert Grönemeyer in der Olympiahalle auf. Die wichtigsten Informationen für sein Konzert in München finden Sie in diesem Artikel.

München – Nach vierjähriger Pause kehrt Herbert Grönemeyer auf Deutschlands Konzertbühnen zurück. Sein neues Album „Das ist los“ ist erst im März erschienen. Damit tourt er von 12. Mai bis 9. Juni unter anderem nach Kiel, Zürich und Hamburg – am Donnerstag, 25. Mai, ist der 67-jährige Künstler auch in München.

Herbert Grönemeyer Konzert in München 2023: Alle Infos zum Event in der Olympiahalle

Herbert Grönemeyer schaffte in den 80ern den Durchbruch mit seiner Musik. Seit dem Album „4630 Bochum“ belegten alle elf darauffolgenden deutschsprachigen Alben Platz 1 der deutschen Charts. Der aus Göttingen stammende Sänger ist vor allem bekannt für Songs wie „Mensch“, „Männer“ oder „Bochum“.

Neben den wichtigsten Eckdaten zum Konzert in der Olympiahalle finden Sie hier alle weiteren Informationen über die Anfahrt, Parken, verfügbare Tickets und Vorband.

Datum? Am 25. Mai 2023

Am 25. Mai 2023 Wo? In der Olympiahalle

In der Olympiahalle Wann beginnt das Konzert? Um 20.00 Uhr

Um 20.00 Uhr Gibt es noch Tickets? Nur über Drittanbieter

Nur über Drittanbieter Welche Künstler wirken auf dem Konzert von Herbert Grönemeyer in München mit? Schmyt und Balbina

Herbert Grönemeyer auf Tour mit neuem Album „Das ist los“ – am 25. Mai in München

Am 24. März ist Grönemeyers 16. Studioalbum „Das ist los“ erschienen. Das Album enthält unter anderem die Songs „Herzhaft“, „Angstfrei“ oder „Deine Hand“, den Grönemeyer bereits in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ vorgestellt hat.

Die insgesamt dreizehn Songs behandeln die großen Themen aus den vergangenen Jahren: Pandemie, Krieg, Inflation und Energiekrise. Sie erzählen von „der alltäglichen Trauer und Verzweiflung“, aber auch von „Klugheit und Innovation“, heißt es auf der Website des Sängers.

Herbert Grönemeyer bei der Präsentation seines neuen Albums „Das ist los“. © Annette Riedl/dpa

„Das ist los“ Tour 2023: Herbert Grönemeyer plant Fan-Aktion – Tanz-Videos werden auf Konzert abgespielt

Der 67-Jährige kehrt mit diesem Album nun zurück auf Deutschlands Konzertbühnen. Erst im vergangenen Jahr musste Grönemeyer seine Jubiläumstour aufgrund mehrerer Corona-Erkrankungen im Team ersatzlos absagen. Für die diesjährige Tournee hat Grönemeyer eine besondere Fan-Aktion in die Wege geleitet.

Auf der Website des Künstlers wird dazu aufgerufen, zum Refrain des Lieblingslieds aus dem neuen Album zu singen oder zu tanzen und sich dabei zu filmen. Der Clip soll maximal 30 Sekunden lang und im Format 16:9 sein. Laut Aufruf werden die besten Videos aus den Einsendungen ausgewählt und auf der Tour in den Hallen und Stadien geteilt.

Tickets für Herbert Grönemeyer in München: Nur noch über Drittanbieter

Die schlechte Nachricht für alle Grönemeyer-Fans: Über den offiziellen Veranstalter sind keine Tickets mehr verfügbar. Wer trotzdem noch Karten ergattern möchte, muss sein Glück über Drittanbieter versuchen, dabei ist jedoch Vorsicht geboten.

Ursprünglich lag der Preis pro Ticket für Herbert Grönemeyer in München zwischen 60 und 100 Euro. Einige Angebote gibt es noch über den offiziellen Eventim-Fanverkauf namens „Fansale.“ Dabei handelt es sich – anders als bei Re-Seller-Plattformen – um einen offiziellen Zweitweg, um an Tickets zu kommen.

Doch natürlich sind auch hier die Karten deutlich teurer. Auf „Fansale“ wird neben dem Angebotspreis der Originalpreis des Tickets angezeigt und damit der Aufschlag des Verkäufers ersichtlich. Arena Stehplätze vor der Bühne gibt es noch ab 190 Euro, Sitzplätze auf der Tribüne für 86 bis 216 Euro (Stand 17. Mai).

U-Bahn oder Auto: Anfahrt zum Konzert von Herbert Grönemeyer in der Olympiahalle München

Das Konzert von Herbert Grönemeyer findet um 20 Uhr in der Olympiahalle statt, die sich im Olympiapark befindet. Vom Hauptbahnhof München ist dieser am schnellsten mit der U-Bahn zu erreichen, das dauert rund 30 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Der Fußweg von dort zur Olympiahalle dauert dann noch etwa zehn Minuten. Wenn sich das MVV-Logo auf dem Konzertticket befindet, darf der Besitzer kostenlos mit der U-Bahn fahren.

Im Olympiapark gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Um den Olympiapark herum gibt es weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8 Euro pro Tag.

Das Parken kostet in der Parkharfe 8 Euro pro Tag. Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten 5 Euro. Der Tagestarif beträgt 15.

Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten 5 Euro. Der Tagestarif beträgt 15. Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20 Euro.

Zwei Stunden kosten 4 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20 Euro. Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4 Euro und jede weitere Stunde 1 Euro. Der Tagestarif beträgt 12 Euro.

Herbert Grönemeyer in München: Eingang, Wetter und Vorband

Die Olympiahalle besitzt mehrere Eingänge. Der Ost- und Westeingang ermöglicht es auch Rollstuhlfahrern, einen barrierefreien Zugang zur Halle zu bekommen. Das Wetter spielt für das Konzert keine Rolle, da die Olympiahalle überdacht ist.

Bei Herbert Grönemeyers Konzert in München werden die beiden Künstler Schmyt und Balbina mitwirken. Balbina ist eine deutsch-polnische Singer-Songwriterin, die bereits im Jahr 2015 Vorband bei Herbert Grönemeyers „Dauernd Jetzt“-Tour war. Schmyt ist ein deutscher Sänger und Rapper, dessen Debütalbum „Universum regelt“ im vergangenen Jahr erschienen ist. Er hat auch diverse Kollaborationen mit bekannten Musikern wie RIN, Cro, Haftbefehl oder Majan veröffentlicht. (lea)