Tausende Menschen gerettet – München feiert legendären Herzchirurgen: „Unglaublicher Kampfgeist“

Von: Andreas Beez

Er operierte 15 000 Herzen: der legendäre Herzchirurg Professor Rüdiger Lange vom Deutschen Herzzentrum München. © Achim Frank Schmidt

Professor Rüdiger Lange vom Deutschen Herzzentrum München gehört zu den weltbesten Herzchirurgen. Sein hochemotionaler Abschied bewegt die Stadt.

Emotionaler Abend in besonderer Amtosphäre: 200 Gäste feierten Rüdiger Lange bei seiner Verabschiedung im teatro-Zelt an der Münchner Messe. © Katerina Kepka

Kollegen und gute Freunde: Professor Rüdiger Lange tanzt mit Professor Bernhard Voss, dem leitenden Oberarzt im Herzzentrum. © Katerina Kepka

Im Deutschen Herzzentrum München neigt sich eine Ära ihrem Ende entgegen. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie geht Professor Rüdiger Lange Ende August in den Ruhestand. Von Bonn über Heidelberg und Harvard ins Herzzentrum – alleine in der Münchner Spezialklinik mit Weltruf nahm der Ausnahme-Operateur 12 000 seiner insgesamt etwa 15 000 Eingriffe an Herzen vor. Mit einer hochemotionalen Feier hat sich Lange jetzt von seinen Kollegen und Patienten verabschiedet.

Ministerpräsident Söder: „Einer der bedeutendsten Wissenschaftler in der Champions League der Medizin“

Im teatro-Zelt an der Münchner Messe erlebten rund 200 Gäste tiefe Einblicke ins Herz des Herzchirurgen, den Ministerpräsident Dr. Markus Söder respektvoll als „einen der bedeutendsten Wissenschaftler in der Champions League der Medizin“ würdigte.

Professor Rüdiger Lange: „Das alles aufzugeben, ist nicht einfach für mich“

Es gibt wohl nur ein Thema, das Rüdiger Lange noch mehr nervt als sein Alter: der „wohlverdiente Ruhestand“. Er hasst diese „fürchterliche Floskel“ geradezu und gestand: „Dieser Beruf ist mein Leben. Das alles aufzugeben, ist nicht einfach für mich. Ich fühle mich nicht alt oder gebrechlich. Aber ich glaube: Ein Chirurg muss seine letzte Tour machen, wenn er am Gipfel ist.“ Brutal ehrliche Worte eines Mannes, der gerade 70 Jahre alt geworden ist, aber immer noch Höchstleistungen am Operationstisch erbringt und am Wochenende schon mal gut trainierten Rennradlern davonfährt, die seine Kinder sein könnten.

Patient nach missglückter OP verstorben: Professor Lange über Niederlagen, die ihn nicht loslassen

Lange hat sich nie vor der Wahrheit gedrückt – auch an diesem außergewöhnlichen Abend nicht vor der versammelten Elite der Münchner Herzmedizin. Und zu dieser Wahrheit gehört, dass sein Weg auf den Gipfel der Herzchirurgie auch durch finstere Täler führte. Er erzählte schonungslos offen und detailliert von einer missglückten Herzklappen-OP bei einem jungen Feuerwehrmann: „Er war Familienvater von zwei kleinen Kindern, ein Kerl wie ein Baum.“ Bei dem Eingriff unterliefen Lange Fehler, er wurde nervös, sein Patient kam in kritischem Zustand auf die Intensivstation. „Ich bin die ganze Nacht um sein Bett herumgeschlichen – in der Hoffnung auf ein Zeichen, dass sich sein Zustand bessert. Aber das Zeichen kam nicht. Er hat es nicht geschafft. Und ich lebe seitdem mit der grausamen Gewissheit, dass ich den Tod eines eigentlich gesunden Menschen verursacht habe.“

Chefarzt des Deutschen Herzzentrum München mahnt: „Ein ,Passt schon‘ darf es im OP nie geben“

Es war leider nicht das letzte Mal, dass Lange den Kampf um einen Patienten verlor – nüchtern betrachtet unvermeidlich, denn in der Herzchirurgie geht es eigentlich immer um Leben und Tod. Aber diese „Niederlagen, die mich nie loslassen werden“, trieben Lange zu einer Perfektion im OP, die weltweit nur wenige Spezialisten erreichen. „Wir müssen immer so operieren, dass jede Naht, jeder einzelne Stich im Kopf befriedigt. Ein ‚Passt schon‘ darf es im OP nicht geben.“ Eine für ihn fundamentale Erkenntnis. Sie verhalf Lange dazu, in seinen 44 Dienstjahren mehr Leben retten zu können als kaum ein anderer Herzchirurg.

„Jede Herz-OP kann auch ein Kampf sein. Und dieser Kampf muss unbedingt gewonnen werden, sonst hat der Patient verloren“, weiß auch Langes leitender Oberarzt Professor Bernhard Voss. Seinem Chef und langjährigem Freund attestierte er in einer berührenden Rede: „Du hast unglaublichen Kampfgeist! Du hast uns immer das Gefühl vermittelt: Nichts ist unmöglich!“

TUM-Präsident Professor Thomas Hofmann: „Lange hat Lösungen gefunden, die Patienten ein besseres Leben bieten“

Hier spricht der Präsident: Professor Thomas Hofmann, Chef der Technischen Universität München als Trägerin des Herzzentrums, fand würdige Worte für die Verdienste seines obersten Herzchirurgen. © Katerina Kepka

Beharrlichkeit und Pioniergeist stellte Lange auch außerhalb des Operationssaales unter Beweis. Als Klinikdirektor führte er zahlreiche Innovationen am Deutschen Herzzentrum München ein – darunter minimalinvasive OP-Verfahren wie die weltweit erste totalendoskopische Mitralklappenoperation. Dabei setzte Lange bereits einen der ersten OP-Roboter ein. Der damals noch simple Telemanipulator namens Da Vinci ist inzwischen zu einem bewährten Hightech-Helfer geworden, den unter anderem Langes designierter Nachfolger Professor Markus Krane für komplexe Eingriffe an den Herzklappen nutzt. „Er ist ein hervorragender Operateur und ein sehr guter Wissenschaftler“, lobte Lange seinen langjährigen Schüler Krane. Er kehrt aus dem weltberühmten Krankenhaus der Yale Universität zurück in New Haven/USA zurück, um zum 1. September die Leitung der Herzchirurgie im Herzzentrum zu übernehmen. „Markus Krane ist genau die richtige Wahl“, sagte Professor Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München (TUM) als Trägerin des Herzzentrums. Dort habe der scheidende Chef Lange „hochkarätige Hochpräzisions-Chirurgie“ betrieben und „Lösungen gefunden, die Patienten ein besseres Leben bieten“, würdigte Hofmann.

TUM-Altpräsident Professor Wolfgang Herrmann: „Rüdiger Lange legte Säuglingen Bypässe, die nicht dicker waren als ein Haar“

Zu diesen Lösungen zählt auch das Einsetzen von künstlichen Herzklappen mit einem Herzkatheter durch die Leiste. Lange und sein Team gehörten zu den ersten Medizinern weltweit, die dieses Verfahren einführten. Inzwischen folgten allein am Herzzentrum 4500 solcher Eingriffe. Wesentlich seltener, aber ebenso erfolgreich operierte Lange Patienten mit der Ebstein’schen Anomalie, einer angeborenen Fehlbildung der Trikuspidalklappe. Dazu kamen heikle 2000 Operationen bei Kindern, darunter viele Neugeborene. „Er hat Säuglingen Bypässe gelegt, die nicht dicker waren als ein Haar. Rüdiger Lange erbrachte Leistungen, vor denen man nur niederknien kann“, bilanzierte Professor Wolfgang A. Herrmann, der frühere TUM-Präsident. „Es waren goldene Jahre für das Herzzentrum und für unsere Universität.“

Professor Lange öffnete die Männerdomäne Herzchirurgie für Frauen

Zu Langes gesellschaftlichen Verdiensten gehört auch, dass er das Fachgebiet Herzchirurgie – bis zur Jahrtausendwende eine reine Männerdomäne – für Frauen geöffnet hat. Er stellte die erste Kollegin ein, heute beträgt der Frauenanteil im Herzzentrum 50 Prozent: „Darauf bin ich stolz, denn Frauen leisten hervorragende Arbeit, sind extrem fokussiert und belastbar. Vieles von dem, was wir Männer früher über Frauen gedacht haben, war einfach nur völliger Blödsinn.“

Noch immer tiefe Trauer um Freund und Kollegen Professor Christian Schreiber

Gute Freunde: Professor Rüdiger Lange begrüßt Gudrun und Professor Stephan Kellnar, der zu Deutschlands renommiertesten Kinderchirurgen zählt. © Katerina Kepka

Die extrem schwierige Ebstein-Operation erlernte Lange übrigens bei einem zitternden, aber genialen Herzchirurgen in Brasilien – und zwar gemeinsam mit seinem früheren Stellvertreter Professor Christian Schreiber, der 2016 im Alter von nur 50 Jahren an der Nervenkrankheit ALS starb. Die beiden Münchner Ausnahme-Ärzte verstanden sich blind – und die Ohnmacht darüber, dass er Schreiber nicht helfen konnte, quält Lange bis heute. „Christian und Rüdiger hat eine unbändige Leidenschaft für ihren Beruf und eine außergewöhnliche Empathie gerade für ihre kleinen Patienten verbunden“, erzählte Kinderchirurg Professor Stefan Kellnar, ein enger Freund der beiden Herzchirurgen. Einmal im Jahr satteln Kellnar und Lange gemeinsam ihre Motorräder und fahren zu Schreibers Grab im Landkreis Ebersberg: „Den Schmerz werden wir trotzdem nie verarbeiten. Christian fehlt uns einfach.“

Langes Sohn Enzo: Liebeserklärung an den Papa

Liebeserklärung an den Papa: Langes Sohn Enzo spielte auf dem Piano ein Lied, das er eigenes für seinen Vater komponiert hatte. Der Titel: „15 000 Herzen“. © Katerina Kepka

So bot Langes „Abschnittsfest“, wie er es selbst nannte, eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Den vielleicht schönsten Höhepunkt setzte sein Sohn Enzo. Der Pianist hatte eigens ein Lied für seinen Vater komponiert, das er gemeinsam mit der befreundeten Sängerin Marie Junkersdorf vortrug. Der passende Songtitel: „15 000 Herzen.“ Als Zugabe gab’s eine Liebeserklärung an den Papa: „Ich empfinde so viel Demut, Liebe und Respekt für dich. Wir sind beide Sturköpfe, aber du bist mehr als ein Vater für mich, du bist mein bester Freund geworden – obwohl wir uns früher, als ich ein Kind war, nicht so oft gesehen haben. Aber das haben wir längst nachgeholt.“

Thamara Barth und Brigitte Nußbaum: Zwei beeindruckende Frauen organisieren den perfekten Partyabend

Zwei charmante und taffe Frauen, die Rüdiger Lange einen unvergessenen Festabend bescherten: seine Lebensgefährtin Thamara Barth (links) und die Eventmanagerin Brigitte Nußbaum (Trendhouse). © Katerina Kepka

Spätestens zu diesem Zeitpunkt bekam Lange feuchte Augen – und auch der ganze Familientisch schien relativ nah am Wasser gebaut. Dort saßen auch Tochter Lavinia und Ex-Frau Gabriele Speckbacher. Einen Logenplatz in seinem Herzen hat Lebensgefährtin Thamara Barth. Die Schauspielerin (u.a. „Herzkino“) hatte den spektakulären Abend gemeinsam mit der Münchner Eventmanagerin Brigitte Nußbaum (Trendhouse) perfekt organisiert.

Song für den Chefarzt: Klinikteam als XXL-Version von Fanta4

Große Bühne für Rüdiger Lange: Seine Mitarbeiter hatten extra einen Song zum Abschied aufgeführt. © Katerina Kepka

Wunderlich wundervoll: Moderatorin Katja Wunderlich führt charmant durch ein Programm voller emotionaler Höhpunkte

Führte charmant durchs „Abschnittsfest“ von Rüdiger Lange: Moderatorin und zweifache Mama Katja Wunderlich. © Katerina Kepka

Beim Programm – von der charmanten BR-Moderation Katja Wunderlich wundervoll moderiert – jagte eine Überraschung die andere. Patienten bedankten sich per Videobotschaft bei Lange. Besonders berührend waren die Grüße eines Ehepaars. Vor einem Vierteljahrhundert hat Lange dem Ehemann ein Spenderherz eingepflanzt und dieses Jahr seiner Frau mehrere Bypässe gelegt. Doppelrettung einer großen Liebe. Lange selbst bewies mit seiner Gitarre, dass er nicht nur am Skalpell ein feines Händchen hat. Und am Ende stand sogar das halbe Herzzentrum auf der Bühne – als XXL-Version der Deutschrapper „Die Fantastischen Vier“, um ihrem Chef einen eigenen Kliniksong zu widmen. Den Fanta-4-Hit „MfG - mit freundlichen Grüßen“ hatten Langes Mitarbeiter kurzerhand zu „DHM - mit herzlichen Grüßen“ umoperiert. Der nicht ganz ernst gemeinte Refrain: „Für ein Leben voller Blut und Rausch, bevor wir leiden, schneiden wir lieber auf.

Rüdiger Lange will mit Sohn Enzo den Kilimandscharo besteigen

“Dabei werden sie künftig ohne Rüdiger Lange auskommen müssen. Er will mit seinem neuen Rennrad, das ihm Kollegen und Freunde zum Abschied geschenkt haben, Gas geben, Jazzgitarre lernen und mit Sohn Enzo den Kilimandscharo besteigen. Wieder mal ein Aufbruch ins Unbekannte für den ewigen Herzchirurgen. Es winken neue Gipfel.