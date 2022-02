Grüne wollen zeitnah klären lassen, wie sich eine Brücke in die neuen Quartiere integrieren lässt

Heßstraße in München: CSU und Grüne streiten um Radl-Piste auf Stelzen - „Unser Vorschlag wird blockiert“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Das Bild zeigt eine Radl-Brücke in Peking. Für München kann sich die CSU solche Konstrukte an verschiedenen Stellen vorstellen. © dpa

Wegen einer möglichen Radwege-Brücke über die Schwere-Reiter-Straße gibt es Ärger. CSU-Vize Hans Theiss wirft Grünen-Chefin Anna Hanusch Blockade vor. Dabei hatten die Grünen 2019 eine Radl-Brücke beantragt.

München - Die CSU dringt auf den Bau einer Radwege-Brücke über die Schwere-Reiter-Straße. Die Querung soll mit längeren Rampen, einer Art Hochstraße für Fahrräder in der Heßstraße, erschlossen werden. Sowohl die CSU als auch die Grünen hatten die Stadtverwaltung 2019 um Prüfung gebeten, doch laut CSU verzögert ausgerechnet Grünen-Chefin und BA-Vorsitzende Anna Hanusch das Projekt. „Unser Vorschlag wird von ihr und der Verwaltung konsequent blockiert“, schimpfte CSU-Vize Hans Theiss am Mittwoch.

CSU München wollte Ende 2019 einen Hochradweg entlang der Lindwurmstraße

Es ist nicht das erste Höhenprojekt der Union im Münchner Stadtrat. Ende 2019 schlug sie vor, wegen Platzmangels in der Lindwurmstraße eine Hochstraße für Fahrräder zu errichten. Die sollte wichtige Verkehrsknotenpunkte verknüpfen, über Schleusen und Rampen zu erreichen sein und könne auch weitgehend überdacht sein, um die Radler vor Regen und Hitze zu schützen. Der Vorschlag wurde aber abgelehnt.



So weit ist das Projekt an der Schwere-Reiter-Straße noch nicht. Doch Theiss bemängelt das Tempo. „Es erfolgte bis dato keine Bewerbung für Fördermittel des Freistaates, womit die Brücke fast ein Geschenk für die Stadt wäre. Wenn es mit Radhochwegen dann Ernst wird, kneift Grün-Rot und schlägt sich in die Büsche!“ Tatsächlich hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im August vorigen Jahres angeboten, Hochradwege zu finanzieren. „Bis zu 90 Prozent könnte die Stadt Fördergelder von Freistaat im Rahmen der Radoffensive Bayern bekommen“, sagt SPD-Stadtrat Andreas Schuster.

Auch die Genossen befürworten die Brücken-Pläne. „Damit haben wir die Chance das Kreativquartier mit dem Olympiapark barrierefrei und städtebaulich reizvoll zu verbinden.“ Die Brücke habe eine Schlüsselposition für die Radschnellverbindung aus der Innenstadt in den Münchner Norden und die Nachbargemeinde Karlsfeld bis in die große Kreisstadt Dachau.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Grüne wollen zeitnah klären lassen, wie sich eine Brücke in die neuen Quartiere integrieren lässt

Und auch die Grünen seien nicht gegen das Projekt, stellte Anna Hanusch am Mittwoch klar. „Im Bezirksausschuss und auch im Stadtrat haben wir Grüne immer eine attraktive Radroute über die Heßstraße und auch eine Überplanung und Verkehrsberuhigung in der Schweren-Reiter-Straße mit möglichst barrierefreier Querung gefordert.“ Auf beiden Seiten entstünden neue Quartiere. Daher müsse zeitnah geklärt werden, wie sich eine Brücke hier noch schlüssig integrieren lässt. „Dabei ist vor allem eine belastbare Aussage des Freistaats zur Entwicklung des Grundstücks zwischen den Stadibau-Wohnungen und dem Strafjustizzentrum erforderlich.“

Grünen-Stadträtin Gudrun Lux: „Eine Fuß- und Radbrücke über die Schwere-Reiter-Straße haben 2019 schon beantragt. Infolgedessen wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Und da warten wir ungeduldig auf die Ergebnisse.“