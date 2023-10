Unter Strom: 100 Jahre grüne Energie für München

Von: Daniela Pohl

Teilen

Das Isarwerk 2 am Flaucher feiert Jubiläum. Besucher haben die seltene Gelegenheit, die Anlage zu besichtigen.

Blick auf das Isarwerk 2 Richtung Norden. Das Wasser tritt auf der Südseite ein. © Marcus Schlaf

Unaufgeregt blubbert das Wasser aus dem Längsbau mit der ockergelben Fassade, das am Flaucher über dem Werkkanal thront. Ein paar Luftblasen, kleine Verwirbelungen. Das ist alles, was von der Kraft des Wassers nach seiner rasanten Reise durch die historische Stromschmiede in Sendling übrig ist. Alle Energie ist jetzt im Netz: Seit 100 Jahren produziert das Isarwerk 2 der Stadtwerke München (SWM) grüne Energie aus Wasserkraft für München.

Im Herzstück: Christoph Rapp erklärt die Turbine. © Marcus Schlaf

„Die Ökostrom-Erzeugung hat in München eine lange Tradition. Zusammen produzieren die vier Wasserkraftwerke am Werkkanal im Mittel 50 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr, so viel wie 20 000 Münchner Haushalte verbrauchen“, sagt Christoph Rapp (47), Leiter des Bereichs Wasserkraft bei den SWM. 15 Millionen Kilowattstunden steuert das Isarwerk 2 bei. „Das reicht für 6000 Münchner Haushalte.“

Bis 2025 wollen die Stadtwerke so viel Ökostrom erzeugen, wie ganz München verbraucht

Vier surrende Turbinen bilden das Herzstück des Kraftwerks. Hier wird die Bewegungsenergie des strömenden Flusswassers in elektrische Energie umgewandelt. Die Turbinen wurden im Zuge der Modernisierung der Anlage 2010 technisch erneuert, um noch mehr grünen Strom zu gewinnen. Denn bis 2025 soll der kommunale Versorger so viel Ökostrom in seinen Anlagen produzieren, wie ganz München verbraucht. Das hat der Stadtrat beschlossen. „Gut 90 Prozent dieses Ziels sind bereits erreicht“, sagt Rapp. In Bayern macht die Wasserkraft immerhin fast 25 Prozent der Stromerzeugung aus. Laut SWM werden 40 Prozent ihres Ökostroms in Anlagen in der Region und in Deutschland erzeugt. Neben Ausbau und Neubau sanieren die SWM ihre veraltete Anlagen (s. Kasten).

Rechen befördern das Treibgut in eine Rinne. © Marcus Schlaf

Stadtwerke-Experte: „Kaplan-Turbinen sind sehr fischfreundlich“

Zurück zum Isarwerk 2, wo dank der Modernisierung nun „ein Drittel mehr Ökostrom“ erzeugt werde. Bis zu 70 000 Liter Wasser pro Sekunde fließen im Isarwerk 2 seit dem Umbau durch vier Kaplan-Turbinen, die durch ihre doppelte Regulierbarkeit perfekt auf Fallhöhe und Wassermenge eingestellt werden können. Und: „Kaplan-Turbinen drehen relativ langsam, was sehr fischfreundlich ist.“

Die SWM machen sich das natürliche Gefälle am Werkkanal zur Stromerzeugung zunutze. Die Fallhöhe am Isarwerk 2 beträgt 4,20 Meter – das ist der Höhenunterschied, den das Wasser im Inneren des Kraftwerks zwischen Oberwasser (bei Eintritt ins Kraftwerk) und Unterwasser (bei Austritt) überwindet. Und so funktioniert’s: „Das Wasser kommt über den Werkkanal an und fließt erst einmal durch den Rechen, um Treibgut auszusortieren“, so Rapp. Weiter geht es in die Turbineneinlaufkammer. „Von dort aus fließt das Wasser durch den Leitapparat – quasi den Wasserhahn – in die Turbine rein. Dann trifft es auf die Laufradschaufeln und versetzt so die Turbine in Rotation. Diese treibt wiederum einen Generator an, in dem die Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Der Strom wird ins städtische Netz eingespeist.“

Historische Bilder vom Bau des Wasserkraftwerks hängen im Inneren. © Marcus Schlaf

Die Zeiten, in denen das Kraftwerk im Drei-Schicht-System besetzt war, sind lang vorbei. „Alle Daten werden in ein zentrales Leitsystem übertragen, über das die Mitarbeiter die Informationen aufs Handy bekommen.“ Und so surren die Turbinen im Inneren einsam vor sich hin, während sich draußen die Eidechsen sonnen. Im Isarwerk 2 schlummert moderne Technik in historischem Gewand, aufgerüstet durch Photovoltaik auf dem Dach. Hier ist die Tradition im Fluss.

Tag der offenen Tür

Am Samstag (21. Oktober) haben Besucher von 12 bis 16 Uhr die seltene Gelegenheit, das Isarwerk 2 zu besichtigen.