Diese Straßen sind gesperrt: Die wichtigsten Infos zum München Marathon am Wahlsonntag

Von: Leoni Billina

Um die 20.000 Läufer werden in München auf den Beinen sein – so wie vergangenes Jahr. © Markus Götzfried

Kaum ist der letzte Wiesn-Tag rum, schon steht das nächste Großereignis an: Der München Marathon findet wieder statt, heuer zum 37. Mal. Erwartet werden um die 20 000 Läufer und gut 80 000 Zuschauer entlang der Strecke.

München - Damit wird am kommenden Sonntag, 8. Oktober, nicht nur gewählt, sondern auch gelaufen. Neben dem Marathon (42,195 Kilometer), finden ein Halbmarathon, eine Marathonstaffel und ein Zehn-Kilometer-Lauf statt. Auch für Kinder gibt’s ein entsprechendes Angebot: Beim Mini-Marathon können Sportler zwischen 6 und 14 Jahren mitlaufen.

Marathon in München: Start und Ziel ist das Olympiastadion

Startschuss ist am Sonntag um 9 Uhr im Olympiastadion. Die Strecke läuft durch Schwabing, die Maxvorstadt, Haidhausen, die Altstadt, Bogenhausen, Oberföhring und den Englischen Garten und endet schließlich wieder im Olympiastadion.



Die offizielle Anmeldefrist ist zwar bereits rum, Kurzentschlossene können sich allerdings bis morgen, 7. Oktober, noch online nachmelden. Die Nachmeldung für den Marathon kostet 139 Euro.



Die Stadt gehört damit am Sonntag den Läufern: Daher kommt es zu Einschränkungen bei diversen Tram- und Buslinien. Zwischen 8 und 16 Uhr sind die Tramlinien 12, 16, 19, 21, 25, 27, 28 und 37 betroffen. Zwischen 6.30 und 16 Uhr außerdem die Buslinien X30, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 100, 132, 144, 145, 153, 154, 155, 183, 184, 185, 187, 188 und 190. Die genauen Ausfälle und Umleitungen sind online abrufbar unter www.mvg.de/marathon.

Parallel zum Lauf findet die Wahl statt – Probleme sollte es laut Stadt jedoch keine geben

Und gewählt wird auch noch – problematisch sollte der Gang zum Wahllokal am Sonntag trotzdem nicht werden. Viele betroffene Anwohner hätten ohnehin bereits Briefwahl beantragt, so das Kreisverwaltungsreferat (KVR). Auch vor Sonntag bereits sein Kreuz setzen, wäre möglich: Bis Freitag, 6. Oktober, im KVR oder einer der fünf Bezirksinspektionen.



Außerdem empfiehlt die Stadt, entweder direkt um 8 Uhr oder nach 16 Uhr wählen zu gehen. In den Stimmbezirken, die von der Marathon-Strecke betroffen sind, sind zudem entsprechende Querungsmöglichkeiten eingerichtet worden. Die genauen Sperrungen und Querungsmöglichkeiten sind online zu finden unter generalimuenchenmarathon.de.

Stand gestern haben sich bereits etwa 19 000 Sportler für die unterschiedlichen Läufe angemeldet – alleine 5100 Läufer für den Marathon. Übrigens: Wer zwar mitsporteln will, es aber eher gemächlicher mag: Am Samstag, 7. Oktober, findet auch wieder der Trachtenlauf statt. In Dirndl, Kimono & Co. laufen die Teilnehmer dabei 3,5 Kilometer durch den Olympiapark. Start am Samstag um 10.30 Uhr. (leo)

