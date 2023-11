Ranking zeigt, wo Menschen in Bayern am meisten verdienen: Nur Rang drei für München

Bei den Gehältern in Bayern gibt es regional starke Unterschiede. Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, wo Menschen am meisten verdienen.

München – In Bayern haben Vollzeitbeschäftigte vergangenes Jahr ein „mittleres Einkommen von 3792 Euro pro Monat“ erzielt – und somit 129 Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Der Freistaat liegt damit über dem bundesdeutschen Durchschnitt – mit fast 150 Euro.

In Deutschland gibt es große Unterschiede, wie viel Menschen verdienen: In Westdeutschland ist das mittlere Einkommen deutlich höher als in den ostdeutschen Bundesländern – dort liegt es fast 600 Euro darunter. Auch im Freistaat zeigen sich die regionalen Unterschiede deutlich.

Große Gehaltsunterschiede: Ingolstadt und Erlangen weit vorne – auch in München wohnen Top-Verdiener

Klar vorne liegt in Bayern Ingolstadt im Regierungsbezirk Oberbayern. In der Stadt an der Donau verdienen Vollzeitbeschäftigte am besten mit einem mittleren Einkommen von 5282 Euro pro Monat, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit. Wenige Euro dahinter folgt Erlangen mit einem monatlichen, mittleren Einkommen von 5200 Euro. 2021 waren die ersten beiden Plätze noch vertauscht: In Erlangen lag das Einkommen mit 5091 Euro höchsten, dicht gefolgt von Ingolstadt mit 4966 Euro. Den Gehaltsvergleich für Bayern im Jahr 2021 finden Sie hier.

2022 schaffte es die Landeshauptstadt München laut der Bundesagentur für Arbeit mit einem mittleren Monatseinkommen von 4892 Euro auf den dritten Platz und der Landkreis München mit 4780 Euro auf den vierten. Im Vorjahr lag das monatliche mittlere Einkommen der Stadt München bei 4681 Euro.

Zahlen müssen mit Vorsicht betrachtet werden – auch Lebenshaltungskosten spielen eine Rolle

Die Ergebnisse der aktuellen Entgeltanalyse müssen jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. „Bei der Interpretation der Zahlen muss allerdings berücksichtigt werden, dass in den Regionen mit dem höchsten Einkommen oft auch die Lebenshaltungskosten im Schnitt höher liegen als in Landkreisen und Städten mit niedrigerem Entgelt“, sagt Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit.

Ein Beispiel dafür sei der Immobilienmarkt im Großraum München, der durch hohe Mieten, Beschäftigte in stärkerem Ausmaß belaste, als in anderen bayerischen Städten, erklärt Holtzwart weiter.

Die Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit Die Entgeltdaten stammen – genauso wie die anderen Daten der Beschäftigungsstatistik – aus dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung. Der Median teilt eine nach der Höhe der Entgelte sortierte Häufigkeitsverteilung in zwei gleich große Teile und steht damit in der Mitte der Verteilung. Bedeutet: Die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt, das unter dem Medianentgelt liegt, die andere Hälfte darüber. Die Bundesagentur für Arbeit erhebt die Entgelte jeweils zum 31. Dezember. Die Entgeltstatistik beschränkt sich im Allgemeinen auf solche sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten, „die nicht in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für die keine (gesetzlichen) Sonderregelungen gelten“. Quelle: Analyse zur Entgeltstatistik 2022 der Bundesagentur für Arbeit

In einkommensstarken Regionen haben große Unternehmen ihren Sitz

Ein möglicher Einflussfaktor für die hohen Einkommen in Ingolstadt, Erlangen und München: große Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. In Ingolstadt hat sich so beispielsweise Audi niedergelassen, in München befinden sich die Hauptsitze von Milliardenunternehmen wie Siemens, BMW oder Allianz.

Ähnliches zeigt sich in Erlangen, auch dort hat sich Siemens angesiedelt. Herzogenaurach gehört zum Landkreis Erlangen-Höchstadt und hat sich zum deutschlandweiten Anziehungspunkt für Sportartikel gemacht. Zwei der weltweit größten Sportartikelhersteller, Adidas und Puma, haben dort ihren Sitz. Auch die Schaeffler-Gruppe liegt in Herzogenaurach.

In diesen Regionen in Bayern verdienen Menschen am wenigsten

Den Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge ist das mittlere Monatseinkommen in der Stadt Hof mit 2926 Euro am niedrigsten. In Coburg in Oberfranken liegt das monatliche Medianentgelt bei 3265 Euro und in Schweinfurt in Unterfranken bei 3329 Euro pro Monat. Damit bilden die drei Städte das Schlusslicht in Bayern.

