Hilfe für kleine Helden: David Hasselhoff unterstützt Spendenaktion von Merkur und tz

Von: Nadja Hoffmann

Strahlende Augen bei der Spendenübergabe in der Grundschule Grundschule Burmesterstraße. © Oliver Bodmer

Die Aktion „Hilfe für kleine Helden“ bekommt einen namhaften Unterstützer: Hollywood-Star David Hasselhoff („Knight Rider“, „Baywatch“) unterstützt das Projekt, mit dem vor dem Krieg in der Ukraine geflohenen Kindern geholfen wird.

David Hasselhoff mit einem Turnbeutel der Verlags-Aktion. © Privat

Sie trifft der Krieg in der Ukraine und die Flucht aus der Heimat am schlimmsten: die Kinder. Seit April setzt sich der Zeitungsverlag von Münchner Merkur und tz zusammen mit der Roland Berger Stiftung für die Flüchtlingskinder ein. Die Aktion „Hilfe für kleine Helden“ ist dank der Spenden vieler Leser ein großer Erfolg. Jetzt bekommt sie prominente Unterstützung: Hollywood-Star David Hasselhoff ruft dazu auf, sich weiter für die Buben und Mädchen aus der Ukraine einzusetzen.



Hollywood-Star beeindruckt vom Mut der Flüchtlingskinder

„Bitte spenden Sie“ lautet die Botschaft, die der 69-Jährige per Video aus seinem Zuhause in Los Angeles schickt. „Ihr seid wirklich wahre Helden“, sagt er direkt zu den Kindern. Sie hätten die Flucht gemeistert und würden mit ihrem Mut nicht nur ihren Eltern Hoffnung geben. Auch Hasselhoff zeigt sich beeindruckt von den kleinen Helden. Daumen hoch für die gleichnamige Aktion, bei der schon weit über 20 000 Euro zusammengekommen sind.



Ausstattung für den Start in der Schule

Geld, das direkt den Buben und Mädchen aus der Ukraine zugute kommt. Sie erhalten von der Roland Berger Stiftung alles, was sie für einen gelungenen Start in der Schule in Deutschland brauchen: einen Turnbeutel, ein Griffelmäppchen, eine Trinkflasche mit vielen Stiften, einen Zeichenblock samt Malkasten sowie eine Brotdose. „Das alles kommt von Herzen“, sagt Hasselhoff. Mehr als 100 Kinder haben bereits ihre Grundausstattung bekommen. Für sie geht es, nach einer ersten Zeit in Willkommensklassen, in den normalen Unterricht. Die Spendenaktion „Hilfe für kleine Helden“ läuft derweil weiter, um noch mehr Buben und Mädchen helfen zu können.

So können Sie helfen:

Schulen, die ihre Willkommensklassen mit den Paketen ausstatten wollen, können diese einfach bestellen. Alle Informationen dazu gibt es per E-Mail an ukrainehilfe@rolandbergerstiftung.org. Wer die besondere Hilfsaktion unterstützen will, findet zudem unter www.rolandbergerstiftung.org einen Link. Mit diesem ist eine Spende unkompliziert und schnell erledigt. Klassische Überweisungen sind aber auch weiterhin möglich an: Roland Berger Stiftung, Stichwort: Hilfe für kleine Helden, HypoVereinsbank, IBAN DE34 7002 0270 0037 1633 33.