Starlink-Satelliten über München: Wann ist die „Lichterkette“ zu sehen? Zeitplan ist minutiös

Von: Felix Herz

Teilen

Immer mal wieder sind Starlink-Satelliten am Himmel zu sehen – ein faszinierender Anblick. In diesen Tagen lohnt sich der Blick gen Himmel.

Nürnberg/München – Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX sind nicht dafür bekannt, kleine Brötchen zu backen. Im Gegenteil: Das Projekt Starlink soll einen Internetzugang auf der ganzen Welt bieten – mithilfe von Satelliten, die sich rund den ganzen Planeten verteilen. Das Projekt läuft bereits auf Hochtouren, regelmäßig bringen Raketen die Satelliten in die Umlaufbahn. Und immer wieder sind sie daher für kurze Zeit von der Erde aus zu sehen. Aktuell ist das Science-Fiction-Panorama wieder von Franken aus zu betrachten.

Kurz vor der Wiesn waren die Starlink-Satelliten von München aus zu sehen – sie sorgten für kuriose Spekulationen im Netz.

Starlink-Satelliten am Nachthimmel – auch in München sichtbar

Nachdem die Rakete die Satelliten in den Erdorbit entlassen hatten, rücken diese automatisch an ihren vorgesehenen Platz. Dabei bilden sie sich langsam auseinanderziehende Lichterketten, die vor allem in der Dämmerung gut vom Erdboden aus zu beobachten sind. Ein recht spektakulärer Anblick, vor allem für Science-Fiction-Fans. SpaceX hat daher extra eine Website eingerichtet, auf der Interessierte nachverfolgen können, wann die Satelliten von wo aus gut sichtbar sind.

Eine Rakete transportiert die Starklink-Satelliten in den Erdorbit, wo sich diese dann verteilen – und teils von Boden aus als faszinierende Lichterkette zu sehen sind. © USA TODAY Network / IMAGO

Und laut findstarlink.com ist es in diesen Tagen gut möglich, die Lichterkette am Nachthimmel zu beobachten. Schon am Mittwochabend, 12. Oktober, ist es demnach so weit – um 20.14 Uhr sind die Satelliten für vier Minuten zum Beispiel über Nürnberg zu sehen – man solle von Nordwest nach Norden schauen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Weitere Starlink-Termine für ganz Bayern – wann die Satelliten sichtbar sind

In Bamberg hat man sogar noch mehr Glück, wenn man einen Blick auf die Satelliten erhaschen will. Doch es gibt noch weitere Städte in Bayern, unter anderem in München, von wo aus man die Lichterkette gut sehen kann. Hier eine Auswahl:

12. Oktober : Nürnberg (20.14 Uhr), Bamberg (20.14 Uhr), Aschaffenburg (20.13 Uhr), Würzburg (20.14 Uhr), München (19.54 Uhr und 20.14 Uhr), Passau (19.54 Uhr und 20.14 Uhr)

: Nürnberg (20.14 Uhr), Bamberg (20.14 Uhr), Aschaffenburg (20.13 Uhr), Würzburg (20.14 Uhr), München (19.54 Uhr und 20.14 Uhr), Passau (19.54 Uhr und 20.14 Uhr) 13. Oktober : Nürnberg (20.14 Uhr), Bamberg (20.14 Uhr), Aschaffenburg (20.14 Uhr), Würzburg (20.14 Uhr), München (20.04 Uhr und 20.14 Uhr), Passau (20.04 Uhr und 20.14 Uhr)

: Nürnberg (20.14 Uhr), Bamberg (20.14 Uhr), Aschaffenburg (20.14 Uhr), Würzburg (20.14 Uhr), München (20.04 Uhr und 20.14 Uhr), Passau (20.04 Uhr und 20.14 Uhr) 14. Oktober : Nürnberg (20.13 Uhr), Bamberg (20.13 Uhr), Aschaffenburg (20.12 Uhr), Würzburg (20.13 Uhr), München (20.13 Uhr), Passau (20.13 Uhr)

: Nürnberg (20.13 Uhr), Bamberg (20.13 Uhr), Aschaffenburg (20.12 Uhr), Würzburg (20.13 Uhr), München (20.13 Uhr), Passau (20.13 Uhr) 15. Oktober: Nürnberg (20.10 Uhr), Bamberg (20.10 Uhr), Aschaffenburg (20.09 Uhr), Würzburg (20.09 Uhr), München (20.10 Uhr), Passau (20.10 Uhr)

Wichtig ist natürlich bei den ganzen Daten, dass das Wetter mitspielt. Und siehe da – in den nächsten Tagen soll es durchaus schön werden in Bayern. Leider aber auch immer mal wieder wolkig. Am besten ist es also, auf gut Glück in den nächsten Tagen zu den angegebenen Uhrzeiten mal einen Blick auf den Nachthimmel zu werden. Und je dunkler es um einen herum ist, desto besser, versteht sich. (fhz)

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.