Himmlisch: Wie dieses Training Münchner Ordensschwestern und Senioren beflügelt

Von: Andreas Beez

Mit Spaß beim Bestform-Training: Die Vincentinerinnen Schwester Sylvia (links) und Schwester Raphaela (rechts) im Trainingsraum des Seniorenheimes St. Michael in Berg am Laim in München. © Oliver Bodmer

In München trainieren mehrere Ordensschwestern in einem Seniorenheim regelmäßig, um im Alter gesund und fit zu bleiben. Dahinter steckt ein spezielles Bewegungsprogramm der TU München.

Im Trainingsraum von St. Michael in Berg am Laim trifft sich derzeit zwei Mal in der Woche eine himmlische Trainingsgruppe: die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vincent von Paul. Die Ordensschwestern nehmen gemeinsam mit mehr als 40 Teilnehmern am bestform-Training teil - einem speziellen Bewegungsprogramm aus Kraft- und Koordinationsübungen, das Sportwissenschaftler der TU München mit Unterstützung der Beisheim Stiftung für Senioren in Betreuungseinrichtungen entwickelt haben.

Schwester Primosa (86): „Ich weiß, dass ich etwas tun muss, um in meinem hohen Alter fit zu bleiben“

Mit Spaß bei der Sache: Die drei Vincetinerinnen (v.li.) Schwester Raphaela, Schwester Sylvia und Schwester Primosa trainieren im Seniorenheim St. Michael an den bestform-Geräten. © Oliver Bodmer

„Es macht einfach Spaß und tut dem ganzen Körper gut. Ich merke auch, dass ich mich inzwischen wieder sicherer auf den Beinen fühle“, erzählt Schwester Raphaela (79). Auch Schwester Primosa (86) ist mit Disziplin und Herzblut bei der Sache, wenn es darum geht, ihr etwa einstündiges Übungsprogramm durchzuziehen. „Ich weiß, dass ich etwas tun muss, um in meinem hohen Alter fit zu bleiben. So schaffe ich es immer noch, drei Stockwerke zu Fuß zurückzulegen. Das möchte ich mir möglichst lange erhalten.“

Die dritte im Bunde, Schwester Sylvia (85), profitiert ebenfalls von dem regelmäßigen bestform-Training: „Mein Rücken fühlt sich einfach stabiler an, und ich merke auch, dass ich mehr Kraft in meinen Armen und Beinen habe.“ Zum Training holen sich die Vincentinerinnen oft gegenseitig ab - in der Gemeinschaft wird keine Teilnehmerin vergessen. „Dadurch rafft man sich auch dann auf, wenn man vielleicht lieber mal Mittagsschlaf machen würde“, erzählt Primosa augenzwinkernd. Aber am Ende zahle sich die Disziplin aus. „Es ist uns allen sehr wichtig, dass wir uns möglichst viel Selbstständigkeit erhalten.“

TU-Professor Martin Halle: „Ab dem 75. Lebensjahr schreitet der Muskelabbau dramatisch voran“

Das Kraft- und Koordinationstraining kann ein Schlüssel dazu sein. „Gerade im Alter wird regelmäßiges Training immer wichtiger“, erläutert Professor Martin Halle. „Denn man muss wissen: Ab dem 45. Lebensjahr bauen wir Muskulatur ab, und etwa ab dem 75. Lebensjahr tritt eine Wendepunkt im Leben ein. Danach schreitet der Muskelabbau noch dramatischer voran.“ Umso wichtiger sei es, diesem Abbau aktiv entgegenzuwirken. „Sonst drohen schlimme Folgen wie Stürze mit Knochenbrüchen, Demenz bis hin zur Pflegebedürftigkeit.“

Netzwerk-Treffen engagierter Vertreter von Münchner Seniorenheimen

Netzwerk-Treffen der Senioreneinrichtungen, die das bestform-Trainingsprogramm anbieten, in den Räumen der TU München anbieten. Hinten links Gastgeber Professor Martin Halle, Ärztlicher Direktor der Sportwissenschaftler und Präventionsmediziner. © Andreas Beez

Das bestform-Programm könne dabei helfen, die Gesundheit und die Lebensqualität der Teilnehmer bis ins hohe Alter zu erhalten, sagte Halle beim einem Workshop mit Vertretern engagierter bestform-Heime bei den Sportwissenschaftlern der TU München. Dabei tauschten die Pflege- und Sozialexperten ihre Erfahrungen aus. Das Credo: bestform biete einen Mehrwert für die Bewohner der Einrichtungen - und das nicht nur mit Blick auf das körperliches Training. So berichtete Brigitte Simon-Beck vom AWO-Heim Föhrenpark von vielen sozialen Kontakten, die während und am Rande der Übungseinheiten unter den Bewohnern geknüpft werden. „Unsere Senioren genießen ja nicht nur das Training, sondern sie schätzen auch die sozialen Kontakte. Sie lernen einander kennen, haben einen gemeinsamen Treffpunkt und tun noch dazu etwas für ihre Gesundheit. Diese Erfolgs-Kombi hilft enorm dabei, unseren Bewohnern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.“

Ich sehe die Pflegeheime nicht als Abschiebeort. Hier beginnt für die Senioren ein weiterer Lebensabschnitt - und da soll es ihnen auch gutgehen.

Pflegeexperte Dr. Stefan Arend fordert Qualitäts-Training für Senioren in Heimen als Standard

Klare Kante: Dr. Stefan Arend fordert, dass fachlich fundierte Bewegungsprogramme als Grundvoraussetzung in den Verträgen mit den Betreibern von Senioreneinrichtungen verankert werden. © privat

Diesem Anspruch müssten viel mehr Einrichtungen gerecht werden und dem Vorbild der bestform-Partner folgen, forderte der Pflegekenner und Sozialexperte Dr. Stefan Arend beim Seminar. Dabei dürfe es aber nicht bei leeren Worten bleiben, bekräftigte er am Rande der Veranstaltung der TUM-Sportwissenschaftler: „Fachlich fundierte Bewegungsprogramme müssen als Grundvoraussetzung in den Verträgen mit den Heimbetreibern verankert werden.“

AWO-Heimvertreterin Brigitte Simon-Beck: Senioren übernehmen Trainings-Patenschaften

Engagierte Heimvertreterin: Brigitte Simon Beck (Mitte) vom AWO-Heim Föhrenpark sieht im Trainingsangebot der TU München einen wichtigen Baustein, um ihren Senioren ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. © Andreas Beez

Im AWO-Heim Föhrenpark sind einige Senioren derart begeistert von dem Übungsprogramm, dass sie inzwischen Patenschaften für andere Senioren übernommen haben und deren Training mitbetreuen. Einer Seniorin half diese neue Aufgabe über eine schwere Zeit hinweg. „Sie hatte sich nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen, war körperlich schlecht beieinander, konnte kaum noch gehen. Durch das Training kam sie nicht nur wieder auf die Beine, sondern fand auch ein Stückweit zur Lebensfreude zurück. Sie ist regelrecht aufgeblüht, die Patenschaft gab ihrem Leben einen neuen Sinn“, berichtete Brigitte Simon-Beck beim bestform-Workshop der TU München.

Für regelmäßiges Training gibt es keine Altersgrenze: Seniorin sportelt mit 98 Jahren

Für das Training sei man übrigens nie zu alt, erläuterte Professor Halle. „Und auch sehr kranke Menschen profitieren davon, das konnten wir in einer Studie mit Dialysepatienten belegen.“ Im AWO-Heim Föhrenpark ist die älteste Teilnehmerin 98 Jahre alt. Sie trainierte sogar schon mal mit Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach, der die Einrichtung besuchte und dabei auch das bestform-Training selbst testete. „Die alte Dame hat den Minister zu einem kleinen Trainings-Wettkampf herausgefordert - und natürlich gewonnen“, erzählt Brigitte Simon Beck augenzwinkernd.

Münchner Ordensschwestern trainieren auf Ballance-Board ihre Koordinationsfähigkeit

Volle Konzentration auf dem Balance-Board: Schwester Sylvia trainiert ihre Koordinationsfähigkeit. © TU München

In St. Michael in Berg am Laim trainieren derweil auch die Ordensschwestern fleißig weiter. Großen Spaß macht ihnen unter anderem ein computergesteuertes Balance-Bord - ein Trainingsgerät, das die Koordinationsfähigkeit stärkt. Die Teilnehmer stehen auf einer Art Druckplatte und müssen beispielsweise durch Gewichtsverlagerungen Pinguine eine Skipiste hinabmanövrieren - wie gut das klappt, können sie auf einem Bildschirm verfolgen. Ein himmlisches Vergnügen für die drei Vincentinerinnen Schwester Primosa, Schwester Raphaela und Schwester Sylvia. Sie machen dabei eine prima Figur und sind mit Spaß bei der Sache. Eine perfekte Trainingseinheit.