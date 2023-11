Himmlisch: Wie dieses Training Senioren beflügelt

Von: Andreas Beez

Mit Spaß beim Bestform-Training: Die Vincentinerinnen Raphaela und Sylvia im Trainingsraum des Seniorenheimes St. Michael in Berg am Laim in München. © Oliver Bodmer

In München trainieren mehrere Schwestern regelmäßig, um im Alter gesund und fit zu bleiben. Dahinter steckt ein neuartiges Bewegungsprogramm der TU München.

Im Trainingsraum von St. Michael in Berg am Laim trifft sich derzeit zwei Mal in der Woche eine himmlische Trainingsgruppe: die Barmherzigen Schwestern von Vincent von Paul. Sie nehmen gemeinsam mit über 40 Teilnehmern am bestform-Training - ein speziellen Bewegungsprogramm, das Sportwissenschaftler der TU München speziell für Senioren in Betreuungseinrichtungen entwickelt haben.

„Es machtr riesigen Spaß, ich merke auch, dass ich mich inzwischen sicherer auf den Beinen fühle“, erzählt Schwester Raphaela.

Nicht nur in Berg am Laim, sondern in vielen anderen Einrichtungen in Oberbayern hat sich

