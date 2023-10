Hitlergruß und Angriff auf Polizisten: Vorfälle bei München-Auftritt von Comedian

Von: Lukas Schierlinger

Besucher benahmen sich beim Till-Reiners-Auftritt im Circus Krone daneben (Symbolbild). © IMAGO

Till Reiners trat in München im Circus Krone auf. Bei der Show des Comedians fielen mehrere Besucher unangenehm auf.

München – Gleich mehrfach sollen drei Männer beim Till-Reiners-Auftritt im Circus Krone den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen haben. Über die Vorfälle bei der Show am Donnerstagabend (19. Oktober) berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht. Bei den Männern handelt es sich demnach um einen 26-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg, sowie einen 30-Jährigen und einen 31-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in Augsburg).

Der Sicherheitsdienst, der im Rahmen der Veranstaltung eingesetzt wurde, hatte die örtliche Polizeiinspektion über die Vorfälle informiert. Nach der Veranstaltung wurden die drei Tatverdächtigen von einer Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) kontrolliert. Dabei seien die Beamten bereits „verbal aggressiv“ angegangen worden. Damit nicht genug, wie dem Pressebericht zu entnehmen ist: „Zudem entriss der 30-Jährige einem Polizisten einen am Gürtel getragenen Mehrzweckeinsatzstock. Nach diesem Angriff gelang es den Polizeibeamten den 30-Jährigen zu festzunehmen.“

Hitlergruß bei Auftritt in München: Polizei sucht Comedy-Fans, die Zeugen wurden

Gegen die drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Gegen den 30-Jährigen zudem eines wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall. Weitere Ermittlungen führt nun das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte).

Stand-up-Comedian Reiners ist regelmäßig in satirischen TV-Formaten wie „Die Anstalt“ oder der „heute-show“ zu Gast. Auf der Bühne im Circus Krone waren die Vorfälle rund um das Trio am Donnerstagabend kein Thema. Viele Zuschauer und wohl auch Reiners hatten offenbar nichts davon mitbekommen. Zeugen, die die Aktionen der drei Männer wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

