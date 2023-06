Nach Unwetter in München: DWD-Warnung vor Gewittern galt bis in die Nacht hinein

München erwartet am Donnerstag (22. Juni) ein Wetter-Tag der Extreme. Am frühen Abend traf nach brütender Hitze ein Unwetter die Stadt. Alle Infos hier im Ticker.

Update vom 23. Juni, 12.43 Uhr: Die abendlichen und nächtlichen Gewitter haben in München einen Temperatursturz gebracht. Vierlerots brachten die Unwetter lediglich etwas Sturm und Regen, in anderen Teilen Münchens krachte es jedoch gewaltig. Ein Autofahrer berichtet von eindrucksvollen Szenen.

Update vom 22. Juni, 22.45 Uhr: Die Wetterlage über München hat sich wieder beruhigt. Zwar gilt noch immer eine DWD-Warnung bis 24 Uhr. Laut dem Regenradar bei Wetter.com dürften aber nur noch leichte Regenschauer in den nächsten Stunden über die Stadt ziehen. Nachts kann es aber immer wieder zu Schauern kommen.

Katwarn ausgelöst: Nächstes Unwetter zieht aktuell über München

Update vom 22. Juni, 21.42 Uhr: Nach einer kurzen Ruhephase ziehen aktuell wieder Gewitter über die Landeshauptstadt. Eine DWD-Warnung für den Raum München gilt bis 23 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor „Niederschlagsmengen bis 30 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

Update vom 22. Juni, 20.20 Uhr: Auch wenn die Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bis 20.30 Uhr Bestand hat – in München scheint sich das Unwetter allmählich wieder beruhigt zu haben. Der Regen in München und Oberbayern lässt nach und zieht in den kommenden Minuten unter anderem über Regensburg und die Oberpfalz. Die vereinzelten Gewitter über Bayern hätten nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) keine nennenswerten Schäden oder Vorkommnisse zur Folge gehabt. „Bei uns ist es im Moment noch ruhig“ und „momentan noch Fehlanzeige“, zitiert die dpa mehrere Polizeipräsidien der Region.

Amtliche Gewitterwarnung: München und Oberbayern erwartet starke Unwetter

Update vom 22. Juni, 18.55 Uhr: Kurz vor 19 Uhr hält die drückende Hitze in München und Oberbayern weiter an. Die Thermometer zeigen weiterhin Temperaturen bis zu 33 Grad an. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit auf Niederschlag – in weiten Teilen Münchens ist es bereits stark am Regnen. Zusätzlich warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) insbesondere im Südwesten Münchens vor aufziehenden Gewittern. Zwischen 18.50 Uhr und 19.45 Uhr gilt für München, Starnberg, Weilheim und Bad Tölz eine Unwetterwarnung, die Starkregen, Hagel und Sturmböen, bis zu 100 km/h schnell, zur Folge haben könnte.

Auch die Warn-App Katwarn hat ausgelöst und warnt vor schweren Gewittern im Stadtgebiet von München.

Drückende Hitze in München: Bis Abend weiter um die 30 Grad heiß

Update vom 22. Juni, 14.58 Uhr: Die Luft in München steht. Und sie ist drückend heiß. Bei 33 Grad gleicht der Gang im Freien aktuell mehr einem Besuch in der Sauna. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, gilt noch bis 19 Uhr eine entsprechende Warnung vor Hitze - wenngleich die Temperaturen auch am späteren Abend noch an den 30 Grad kratzen.

Massive Unwetter-Walze rollt heute auf Region zu: Experte erklärt, wann es München wohl trifft

Extrem starke Unwetter machen sich indes in der Mitte Deutschlands aktuell breit. Von Südosten nähern sich derweil die Gewitterzellen Bayern - wo es im Laufe des Nachmittags und Abends dann krachen soll. München liegt mitten zwischen zwei Gewitterfronten - der Deutsche Wetterdienst meldet ab 16 Uhr mehrere Warnungen vor aufkommenden Unwettern. Wann genau diese sich dann entladen ist noch ungewiss - ein Blick auf Regen-Radare daher sehr empfohlen.

Erstmeldung vom 22. Juni 2023

München - Es hat sich in den letzten Tagen bereits angedeutet: Die Atmosphäre ist ordentlich geladen. Bereits Anfang der Woche krachte es in München gewaltig. Von einem „ohrenbetäubendem“ Lärm sprachen Anwohner - für reichlich Regen reichte das Himmels-Spektakel jedoch nicht. Am Donnerstag, dem 22. Juni, soll die herausfordernde Wetter-Phase dann ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Temperaturen von „gefühlt“ 36 Grad sollen sich im Stadtgebiet stauen. In weiten Teilen Deutschlands sollen sich ab dem Vormittag bereits teils heftige Unwetter-Zellen bilden. In München ist die Lage noch ruhig, doch bleibt das so? Experte Gernot Schütz von wetter.com weiß, was die Region erwartet.

Extrem-Wetter-Tag in München: Gewitter, Sturm, Hagel, Hitze - alle Infos hier im Ticker

Unwetterwarnung für Bayern: München erwartet einen turbulenten Wetter-Tag. (Symbolbild) © Ulrich Wagner/Imago

„Ob München von einem schweren Gewitter mit Hagel und Starkregen getroffen wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht haben wir Glück und es zieht vorbei oder es werden nur bestimmte Stadtteile getroffen“, so Schütz gegenüber tz.de. Am wahrscheinlichsten ist es dem Meteorologen zufolge, dass es am späten Abend bzw. in der Nacht zu Unwettern in München kommt, wobei dann Sturm- und Orkanböen wohl im Vordergrund stehen werden.

Weiter erklärt Schütz, dass es wegen der schwer zu vorhersehenden Wetterlage wichtig sei, die Regen-Radare, sowie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes im Auge zu behalten. „Vor den Gewittern wird es sonnig und schwülheiß, bis zu 34 oder 35 Grad Höchsttemperatur sind möglich“, so der Experte weiter.

Unwetter in der Region: DWD warnt bereits - großer Krach dann am Abend?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in München und ganz Bayern aktuell in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird vor intensiver Hitze gewarnt, zum anderen eben vor Gewittern. Im Wortlaut heißt es zum Donnerstagvormittag: „Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 cm auftreten. Ganz vereinzelt sind auch Großhagel mit Korngrößen um 7 cm und Orkanböen bis 140 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.“

Wir halten Sie über sämtliche Wetter-Entwicklungen im Laufe des Donnerstag immer aktuell hier auf dem Laufenden.