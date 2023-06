Amtliche Hitzewarnung – und „zusätzliche Belastung“ droht: Eindringliche Hinweise für Münchner

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

„Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden“, erklärt der DWD – und gibt eine amtliche Warnung für München aus.

München – Es ist heiß in der Isar-Metropole. Und die nächsten Tage wird sich daran nichts ändern. Bis zum Donnerstag (22. Juni) klettert das Thermometer stets über die 30-Grad-Marke, schenkt man den aktuellen Prognosen Glauben.

Den Deutschen Wetterdienst (DWD) hat die gegenwärtige Lage zu einer amtlichen Hitzewarnung (sie gilt vorerst bis Mittwochabend, 19 Uhr) für München veranlasst. Eine „starke Wärmebelastung“ werde erwartet, schreiben die Experten, „Mittwoch ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen“. Der DWD stellt klar: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen.“

Amtliche Hitzewarnung für München: Gesundheitsreferat veröffentlicht umfangreiche Checkliste

Man dürfe die gegenwärtige Hitzewelle nicht auf die leichte Schulter nehmen, mahnt auch das städtische Gesundheitsreferat. „Vor allem Personen, die vor der Hitze am Tag nicht in kühle Räumlichkeiten ausweichen können oder die nachts unter der fehlenden ausreichenden Abkühlung leiden, sind durch Probleme mit Herz-Kreislauf und Niere gefährdet“, heißt es in einer Mitteilung. In dieser hat die Behörde zahlreiche Hinweise aufgeführt, die nachfolgend aufgelistet werden:

Insbesondere kranke und pflegebedürftigen Personen sollten auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens zwei Litern, verteilt über den Tag, achten. Zu meiden sind dabei Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker – sie können den Körper austrocknen. Verzichten sollte man auch auf sehr kalte Getränke – sie können zu Magenbeschwerden führen.

Es ist vermehrt auf folgende Symptome zu achten: Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfungsgefühl, Unwohlsein, Muskelschmerzen, Nervosität, Verwirrtheit.

Wer körperlich arbeiten muss, sollte pro Stunde bis zu vier Gläser eines alkoholfreien Getränks trinken und nach Möglichkeit im Schatten bleiben oder einen breitkrempigen Sonnenhut mit Sonnenbrille sowie ein Sonnenschutzmittel tragen.

An Hitzetagen ist es angeraten, möglichst über den Tag verteilt mehrere kleine leichte Mahlzeiten einzunehmen: viel wasserreiches Obst und Gemüse wie Melonen, Gurken, Tomaten, Erdbeeren oder Pfirsiche, dazu zwischendurch – für die Elektrolytzufuhr – Salziges, etwa natriumhaltiges Mineralwasser, Säfte, Suppen oder Brühen.

Gut beraten sind Münchner, körperliche Aktivitäten auf die Morgen- und Abendstunden zu verlegen und Anstrengungen in der Mittagshitze zu vermeiden.

Es empfiehlt sich, die Wohnräume nur morgens und nachts zu lüften. Tagsüber sollten die Räume mit Rollläden oder Vorhängen abgedunkelt werden und die Temperatur unter 26 Grad liegen

Für einen guten Schlaf in Hitzeperioden sollte man nachts nur leichte Bettwäsche benutzen. Tagsüber verschaffen Waschen oder Duschen Linderung, ebenso ein kühles Fußbad oder auch feuchte Tücher, Kompressen sowie Thermalwasserspray auf Beine, Arme, Gesicht, Nacken und Stirn.

Es empfiehlt sich, Hitzewarnungen auf dem Smartphone zu abonnieren – und gegebenenfalls Angehörige und Besucher zu informieren.

Niemals dürfen Kinder oder gesundheitlich geschwächte Menschen und auch Tiere im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden, auch nicht für kurze Zeit.

Am Freitag soll es dann erst einmal vorbei sein mit der großen Hitze in München. Das Portal wetteronline prognostiziert Höchstwerte von 23 Grad und wiederkehrenden Niederschlag. An den vorherigen Hitzetagen dürfte die Gewitterneigung in der Landeshauptstadt unterdessen weiter zunehmen. Am Dienstagabend war für Gäste des Depeche-Mode-Konzerts eine spektakuläre Blitz-Show im Olympiastadion zu bestaunen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München erlebt eine Woche mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. © IMAGO/Heinz Gebhardt

Was für viele vor wenigen Jahren noch unvorstellbare Dystopie war, rückt immer mehr in den Fokus von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Das Wasser wird knapp und laut Experten ist eine baldige Wassernot längst nicht mehr auszuschließen. Auch in München ist das Thema allgegenwärtig und erfordert dringende Maßnahmen.