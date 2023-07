Familie im Olympiaturm-Aufzug gefangen – Rettungseinsatz in 162 Metern Höhe

Von: Klaus Vick

Der Olympiaturm im Olympiapark – kommendes Jahr wird er aufwändig saniert © Sigi Jantz

Eine Mutter blieb mit ihren beiden Kindern im Aufzug im Olympiaturm stecken. So wurden die Passagiere aus 162 Metern Höhe wieder auf den Boden gebracht.

Dass der Aufzug-Notknopf des Olympiaturms aufleuchtet, kommt schon mal vor. „Zu 99 Prozent sind es aber triviale Fälle“, sagt Ulrich Bodammer. Er ist seit 22 Jahren einer von drei Betriebsleitern im Fernsehturm. Vor einer Woche war die Sache aber doch ernster: Der Aufzug steckte auf einer Höhe von 162 Metern fest. Drei Passagiere und die Aufzugführerin mussten gerettet werden!



Bodammer wurde an diesem Freitag vor einer Woche gegen Mittag über das Notrufsystem alarmiert und eilte sofort in den Steuerungsraum für den Aufzug. Ein Gerät für den elektrischen Antrieb war ausgefallen. Bei derartigen Vorfällen setze er sich immer eine Frist von fünf Minuten: „Wenn sich der Aufzug dann nicht in Gang setzen lässt, greift das Rendezvous-System“, berichtet Bodammer.



Rettungsaktion im Olympiaturm

Dies bedeutet, dass der zweite – intakte – Aufzug auf dieselbe Höhe wie der defekte befördert wird. Mit einem Spezialschlüssel lassen sich beide Aufzugtüren in diesem korrespondierenden System öffnen. Über eine kleine Zugbrücke müssen die Passagiere dann übertreten – in diesem speziellen Fall in einer Höhe von 162 Metern. Da kann einem schon mal ein Schwindel überkommen… Um genau das allerdings zu verhindern, wird in dem Moment, in dem die Passagiere die kleine Brücke von einem Aufzug in den anderen überqueren, die Notbeleuchtung ausgeschaltet – damit man ja nicht sieht, wie weit es runtergeht.



Und genau so lief es dann auch vergangenen Freitag ab. Bodammer erzählt, dass die drei Passagiere – eine Mutter und ihre beiden jugendlichen Söhne – nicht in Panik gewesen seien und die Havarie locker aufgenommen hätten. Tatsächlich hätten sie das ganze eher als Abenteuer empfunden. Einen schweren Unfall mit Personen habe es während seiner Karriere ohnehin noch nicht gegeben. Und ein derartiger Notfall – die Rendezvous-Fahrt wird regelmäßig mit der Feuerwehr geübt – passiere nur etwa alle drei bis vier Jahre.



Ab kommendem Jahr wird der Olympiaturm für voraussichtlich zwei Jahre saniert

Wenn man so will, war es dennoch ein Warnschuss und ein kleiner Vorgeschmack aufs nächste Jahr: Von Juni 2024 bis Mitte 2026 ist der Fernsehturm nämlich offiziell für zwei Jahre geschlossen. Das 1968 eröffnete Münchner Wahrzeichen muss aufwendig saniert werden. Dabei geht es vor allem um Brandschutz und Aufzugstechnik. Sanierungsbedürftig sind auch die Betonwände im Aufzugsschacht, die bestehenden Aufzüge hätten ihre technische Lebensdauer überschritten, was das Risiko von Ausfällen erhöhe, heißt es von den Stadtwerken. Für die Modernisierung muss die Stadt kräftig in die Tasche greifen. Die Kosten für die notwendigen Baumaßnahmen belaufen sich auf voraussichtlich rund 50 Millionen Euro.



Der Aufzug des Olympiaturms war gerade erst fast eine Woche lang defekt. Erst seit Mittwochvormittag läuft der Lift wieder – und Besucher können wie gewohnt die Aussicht von dem 291 Meter hohen Bauwerk genießen. Etwa 500 000 Menschen pro Jahr besuchen den Turm. Der defekte Lift? Das Ersatzteil sei schwer aufzutreiben gewesen, heißt es von einem Sprecher des Olympiaparks – weshalb der Austausch fünf Tage auf sich warten ließ.



Wegen des kaputten Aufzugs musste übrigens auch das Restaurant auf 181 Metern Höhe im Olympiaturm ein paar Tage schließen. Reservierungen wurden storniert, mit dem Lokal-Betreiber werde über eine etwaige Entschädigung verhandelt.



Ebenfalls saniert wird das Olympiastadion. Die Arena muss zwischen Oktober 2025 und Juni 2027 geschlossen werden. Die Kosten werden hier auf bis zu 155 Millionen Euro beziffert.

