Jetzt schon Weihnachtsluft schnuppern: Hoffest am 26. November 2022 im historischen Schmuckhof

Festlich geschmückt und stimmungsvoll lockt dieses Jahr endlich wieder das beliebte Hoffest mit allerlei regionalen Festtagsschmankerln. © stmelf

Im stimmungsvollen Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums findet einen Tag vor dem 1. Advent das traditionelle Hoffest mit Spezialitäten, Schmankerln und bäuerlicher Handwerkskunst statt.

Festlich geschmückt, versteckt und familiär, gehört das traditionelle Hoffest im historischen Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums seit Jahren zu den festen Institutionen in München. Dort treffen sich Insider und Kenner, um im stimmungsvollen Rahmen des prächtig erleuchteten Innenhofs ein Stück bayerische Weihnacht zu erleben.

Ein eigenes Kinderprogramm begeistert kleine Besucher mit tollen Mitmach-Aktionen.

Schon vor dem ersten Advent ist das Hoffest einer der ersten Weihnachtsmärkte der Landeshauptstadt – und eine Bühne für Regionalerzeuger und kleine, feine Handwerksbetriebe aus Bayern. Nah, gut, ehrlich, bayerisch.

Ob gemütliches Beisammensein mit der Familie, ein kulinarischer Zwischenstopp beim Samstags-Shopping oder der abendliche Winzerglühwein mit Freunden – das Hoffest ist zu jeder Tageszeit ein beliebter Treffpunkt für Münchner Kindl und Gäste von auswärts.

Auch für die kleinen Gäste ist eine Menge geboten. © stmelf

Öffnungszeiten Samstag, 26. November 2022 von 11 Uhr bis 19 Uhr im Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums, Ludwigstraße 2 in München

Regional, bayerisch, köstlich: die Aussteller auf dem Hoffest 2022

Berg- und Almkäse aus Lenggries sind nur eine von vielen köstlichen Spezialitäten auf dem Hoffest des Landwirtschaftsministeriums. © stmelf

Vor allem im Freigelände im Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums reiht sich eine Köstlichkeit an die andere. Freuen Sie sich auf Spezialitäten, die sie sonst nicht so schnell auf die Gabel, ins Glas oder in den Einkaufskorb bekommen:

Enzian (Brennerei Grassl, Berchtesgaden)

Raclettebrot, Käsespezialitäten (Tegernseer Landkäserei, Kreuth)

Fischspezialitäten (Salm & Qualm, Tuntenhausen)

Kaffee, Plätzchen, Kuchen, Apfelbrot, Kaiserschmarrn, Kartoffelsuppe (Die Hauswirtschafterei, Peiting)

Biere, kalte Getränke (Lammsbräu, Neumarkt)

Biosphärenschinken, Rohwurst und Salamispezialitäten (Landmetzgerei Kleinhenz, Oberleichtersbach)

Zwetschgen-Glühwein, Spirituosen (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim)

Apfel-Aronia Säfte, Apelchips, Alpakawolle-Produkte (Winkelhof, Wurmsham)

Lebkuchen, Plätzchen, Spezialitäten vom Schwarzgeräucherten (Genussort Viechtach)

Früchte- und Kinderpunsch (ORO Obstverwertung, Rohrdorf)

Holzkegelbahn für Kinder (Bayerische Forstverwaltung)

Jetzt schon nach originellen Geschenken ausschau halten!

Kunsthandwerk nach alter Tradition: die Korbflechterei © stmelf

Der große Veranstaltungssaal im Historischen Haupttrakt des Ministeriums verwandelt sich für einen Tag im Jahr in eine festlich dekorierte Bühne für Handwerksbetriebe und Manufakturen, die das Kleine, Feine und Besondere anbieten. Perfekt, um schon jetzt ganz entspannt nach Weihnachtsgeschenken zu stöbern.

Für die kleinen Gäste gibt es hier aktiv jede Menge Spannendes und Kreatives zu entdecken.

Traditionelle Handwerkskunst: Spitzenklöppeln, Handspinnen, Drechseln, Korbflechten plus Flechten mit Kindern

Arge Traunsteiner Schafwollprodukte plus Trockenfilzen mit Kindern

Walderlebniszentrum Grünwald plus Basteln mit Kindern

Kinderschminken

Erlebnis Bauernhof

Regionales Bayern

Spezialitäten aus dem Arberland (Arberland Regio)

