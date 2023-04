Hoffnung für die Lach und Schieß

Christian Ude und sein Retter-Team greift ein

+ © Ude/facebook Christian Ude und sein Retter-Team © Ude/facebook

Wie geht es mit der Lach- und Schießgesellschaft weiter? Seit zwei Wochen läuft das Insolvenzverfahren um die Münchner Kult-Bühne. Jetzt aber ist Rettung in Sicht! Alt-Ob Christian Ude persönlich greift ein.

Wenn Ude ruft, kommen sie in Scharen. So auch diesmal: Der beliebte Alt-Oberbügermeister will die insolvente Lach- und Schießgesellschaft mit prominenter Unterstützung wiederbeleben. „Ich bin zuversichtlich, dass sie gerettet werden kann – ob mit oder ohne Insolvenz“, sagt Christian Ude zur tz. Am Freitagabend kam die große Retter-Runde im „Laden“ – wie die Bühne auch genannt wird – zusammen, schon diesen Monat soll es erste Benefiz-Abende geben.



Unter anderem mit dabei sind Renate Hildebrandt, die Witwe des legendären Gründers Dieter Hildebrandt, ebenso die beiden Gesellschafter Laila Nöth (Tochter des Hallenmoguls Wolfgang) und Bruno Jonas. Außerdem: der ehemalige Staatsminister Wolfgang Heubisch, Liedermacher und Stadtrat Roland Hefter und der Intendant des Metropol-Theaters, Jochen Schölch, sowie Ulrich Spandau vom Forum Humor. Vorsitzender des Fördervereins „Die Laden-Hüter“ ist freilich der Initiator Ude. Seine Stellvertreter: Stadtrat Lars Mentrup, Mitglied des Kulturausschusses, und Jörn Pfennig, Lyriker und Musiker.



Auf seiner Facebook-Seite erklärt Ude: „Der Verein wird der Lach und Schieß, die ja derzeit über keine Mittel verfügen darf, dabei helfen, Förderer zu gewinnen und zu zeigen, was hier alles für das Kabarett und den Stadtteil getan werden kann.“ Spätestens in einer Woche sollen alle Kontaktdaten, die Bankverbindung und die Webseite bekanntgegeben werden.



Schon Ende April wolle man, so Ude, mit der Veranstaltung von Benefiz-Abenden beginnen. Er sagt: „Es gibt viele Freiwillige aus der Kabarett-, Musik- und Literaturszene, die ihre Einnahmen spenden wollen.“ Ob die Insolvenz abgewendet werden könne, entscheide der Insolvenzverwalter. Keiner wisse genau, wie hoch die Schulden der Lach und Schieß wirklich sein, sagt Ude. Nichtsdestotrotz ist der Alt-Oberbürgermeister zuversichtlich, dass die Schwabinger Kult-Bühne gerettet werden kann.



Die Gesellschafter des Hauses, Bruno Jonas und Laila Nöth auf der einen Seite sowie Stefan Hanitzsch auf der anderen, gelten als zerstritten. Zur tz sagt der Sohn des Karikaturisten Dieter Hanitzsch gestern: „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die den Laden retten wollen. Ich wundere mich allerdings über den Zeitpunkt. Die Insolvenz wäre vermeidbar gewesen. Es war ein stattlicher Betrag auf dem Konto, als der Antrag gestellt wurde, sonst gäbe es das Verfahren mangels Masse gar nicht. Und warum wurden öffentliche Mittel in Höhe von über 100 000 Euro nicht abgerufen?“



Viele Kabarett-Fans interessieren die Differenzen nicht, sie freuen sich über den Rettungs-Versuch. Schon jetzt meldeten sich unzählige Münchner bei ihm, erzählt Ude. „Viele fragen, ob sie Mitglied werden können, die Resonanz ist überwältigend.“ Das zeigen auch die Kommentare auf Facebook: „Dieses kleine feine Theater gehört für mich zu den wertvollsten Kultureinrichtungen eurer Stadt! Es ist schön zu sehen, dass sich Menschen finden, diesen Ort der Fröhlichkeit am Leben zu erhalten!“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer will helfen und meint: „Vielen Dank, dass Ihr Euch einsetzt!“