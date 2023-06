Royaler Besuch in München: Königin kommt nach Hadern - weitere hohe Gäste erwartet

Von: Joshua Eibl

Königin Silvia von Schweden kommt nach München. © Uwe Anspach/dpa

Königin Silvia von Schweden weiht bereits nächste Woche das „Childhood-Haus München – Modellprojekt Bayern“ ein.

München – Königin Silvia von Schweden, 79, kommt nach München. Wie BILD berichtet, weiht sie am Donnerstag, dem 15. Juni, das „Childhood-Haus München – Modellprojekt Bayern“ ein. Die Heidelbergerin trifft demnach um 16.25 Uhr in Hadern ein und nimmt zwanzig Minuten später in der Eingangshalle des Kinderzentrums die Einweihung vor. Auch Ursula Prinzessin von Bayern und der bayerische Justizminister Georg Eisenreich und die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf, werden bei den Feierlichkeiten wohl dabei sein.

Royaler Besuch in München: Königin kommt nach Hadern

Im Stadtteil Hadern entsteht in den Räumlichkeiten des kbo-Kinderzentrums München in diesem Sommer eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von sexualisierter, körperlicher und psychischer Gewalt wurden. Initiator dieses multidisziplinären und ambulanten Modellprojekts ist die World Childhood Foundation Deutschland. Das Projekt entstand in Kooperation zwischen dem Amtsgericht München, dem Polizeipräsidium München und dem kbo-Kinderzentrum München.

Die Mutter von Prinzessin Victoria von Schweden, 45, Prinzessin Madeleine von Schweden, 40, und Prinz Carl Philip von Schweden, 44, gründete 1999 die World Childhood Foundation und will mit ihrer Stiftung Kinder weltweit unterstützen. Erst kürzlich erhielt die geborene Deutsche in Heidelberg die Ehrenbürgerwürde der Stadt.

Das Childhood-Haus in München wird das neunte in Deutschland sein.