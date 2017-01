Holiday on Ice 2017: Neue Show Believe in der Olympiahalle

Tickets zu gewinnen!

+ © Stage Entertainment Die neue Show von Holiday on Ice - Believe - vom 8. bis 12. Februar 2017 in der Münchner Olympiahalle. © Stage Entertainment

Vom 8. bis 12. Februar 2017 wird „Romeo und Julia“, die berührende Love-Story von Skakespeare bei Holiday on Ice neu interpretiert. Hier können Sie Tickets gewinnen!

Seit 400 Jahren ist „Romeo und Julia“ die größte Liebesgeschichte der Welt! Der Shakespeare-Klassiker bewegt die Herzen der Menschen bis heute. Vom 8. bis 12. Februar 2017 auch in der Olympiahalle - bei Holiday on Ice 2017!

Romeo und Julia – leidenschaftlich und modern inszeniert!

Believe ist eine moderne Romeo und Julia-Inszenierung über Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die einzig wahre Liebe – und das alles auf dem Eis! Die fesselnde Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Welten zieht das Publikum in der Olympiahalle von der ersten bis zur letzten Szene in seinen Bann. Anders als in Shakespeares Tragödie findet der Zuschauer in dieser Version sein Happy End. Durch den Einsatz innovativer Licht- und Soundeffekte wird das Publikum akustisch und visuell in zwei Welten entführt: Die industrielle von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf eine pulsierende Welt voller Glanz und Glamour. Die Eiskunstläufer und Artisten nehmen das Publikum mit in eine magische Welt voller atemberaubender Augenblicke, in der Leidenschaft keine Grenzen kennt.

Sylvie Meis leiht Holiday on Ice ihre unverwechselbare Stimme

Sylvie Meis leiht der Holiday on Ice-Show Believe ihre unverwechselbare Stimme. Sie ist Teil der modernen Romeo und Julia-Inszenierung und begleitet das Publikum erzählerisch durch eine mitreißende Liebesgeschichte mit Happy End. „Einen Sprechpart bei einer solch großen, tollen Show zu übernehmen, ist Neuland für mich. Aber ich liebe Herausforderungen wie diese, um mich persönlich weiterzuentwickeln und habe großen Spaß an dieser neuen Aufgabe bei Holiday on Ice“, so die charmante Niederländerin mit indonesischen Wurzeln.

Tickets gibt´s ab 29,90 Euro (Kinder ab 14,95 Euro) bei München Ticket und allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Holiday on Ice 2017: Hier können Sie Tickets gewinnen!

Wir verlosen 5x2 Tickets für die Vorstellung am Samstag, den 11. Februar 2017 um 20 Uhr! Und so können Sie teilnehmen: Einfach das Formular ausfüllen und absenden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!