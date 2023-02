Horror-Unfall: SUV kracht gegen Bäckerei-Bank - Mutter und Tochter verletzt

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Bei dem Unfall krachte der Wagen gegen die Fassade der Bäckerei. Auf der Bank saß eine Mutter mit ihrer Tochter. © SIGI JANTZ

Ein Fahrfehler hatte am Mittwoch schlimme Folgen in Thalkirchen. Dort hat eine Autofahrerin den Gang verwechselt und ist gegen eine Bäckerei gekracht. Direkt davor saß eine Mutter mit ihrer erst vierjährigen Tochter. Beide kamen ins Krankenhaus.

Sie saßen gemütlich auf der schmalen Holzbank direkt vorm Schaufenster ihres Bäckers. Von einer Sekunde auf die andere war für eine Mutter und ihre kleine Tochter am Mittwochnachmittag dann nichts mehr wie zuvor: Denn plötzlich schoss ein SUV erst auf den Bürgersteig und dann gegen die Bank. Die 33-jährige Mutter erlitt schwere Verletzungen, ihre vierjährige Tochter leichtere. Die Bank wurde bei dem schweren Unfall zerstört, gleiches gilt für das Schaufenster der Bäckerei Ziegler, die im gesamten Stadtgebiet Filialen hat. Laut der Polizei ist wohl ein Fehler der 38-jährigen Fahrerin des Hyundai Tucson der Grund für den schlimmen Unfall, zu dem es um 16.30 Uhr gekommen war. Was war genau passiert?

Vorwärts statt rückwärts: ein fataler Fehler!

Die Münchnerin wollte in einen Stellplatz direkt vor der Bäckerei einparken. Ein Fahrmanöver, bei dem sie sich wohl verschaltete: Statt bei dem Automatik-Wagen den Rückwärtsgang einzulegen, ließ sie den Hebel anscheinend auf D stehen. Der Buchstabe steht für Drive und der Wagen schoss nach vorne. Der SUV donnerte daraufhin mit voller Wucht gegen die Bank, auf der die Mutter und ihr Kind saßen. Wie durch ein Wunder erlitt das kleine Mädchen nur Schürfwunden an den Händen. Die 33-jährige Mama erwischte es schlimmer. Laut der Polizei wurden der Frau beide Unterschenkel durch den Aufprall gebrochen. Während beide Unfall-Opfer ins Krankenhaus gebracht werden mussten, blieb die Verursacherin unverletzt. Sie musste von den Einsatzkräften vor Ort aber betreut werden. An ihrem Hyundai und der Bäckereifassade entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.