Top-Event sorgt für Preisexplosion: Münchner Hotels bis zu 65 Prozent teurer – Kaum noch freie Zimmer

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Olympiapark ist Haupt-Austragungsort der European Championships 2022. Aber nicht nur dort steigen die Hotelpreise im August. (Symbolbild) © IMAGO/Manfred Segerer (tz.de-Collage)

Im August finden die European Championships 2022 im Olympiapark in München statt. Das Großevent lässt die Hotelpreise in die Höhe schießen.

München – Um 177 Goldmedaillen kämpfen Europas beste Athleten bei den European Championships 2022. Austragungsort in diesem Jahr ist München, viele der Wettkämpfe finden im Olympiapark statt. Vom 11. bis 21. August findet das Groß-Event statt. In der Nähe der Veranstaltung sind daher in den zehn Tagen kaum noch Zimmer in Unterkünften verfügbar, wie aus einer Anbieterauswertung von CHECK24 hervorgeht. Auch bei den Preisen sind im August dadurch drastische Veränderungen erkennbar.

European Championships 2022 in München: Kaum noch freie Zimmer am Olympiapark

Zuschauer aus ganz Europa kommen zu den Wettkämpfen nach München. „Im Umkreis von maximal drei Kilometern zum Olympiapark haben zum Betrachtungszeitraum nach ausgewählten Kriterien nur noch sechs Unterkünfte freie Zimmer“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vergleichsportals. Der Olympiapark befindet sich im Norden Münchens, im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart. Um den Park verteilt finden sich zahlreiche Hotels sowie auch Pensionen und Ferienwohnung.

Hotelpreise steigen um 65 Prozent: Samstag am teuersten

Für eine Übernachtung in München zahlt man an Samstagen im August laut CHECK24 normalerweise rund 112 Euro pro Nacht. „Am Samstag der Veranstaltungswoche kostet eine Übernachtung in München im Schnitt 320 Euro – das sind 65 Prozent mehr als im August durchschnittlich fällig werden.“

Die Hotelpreisentwicklung in München im August 2022. © CHECK24 Vergleichsportal Hotel GmbH

Die Preissteigerung erreicht am Samstag (20. August) ihren Höhepunkt. Doppelzimmer am Finalwochenende gäbe es ab 299 Euro. Wie ein Vergleich zeigt: Genau eine Woche vorher kostet die günstigste Übernachtung nur 107 Euro.

Auch beim diesjährigen Oktoberfest 2022 ist in München von einem Anstieg der Hotelpreise auszugehen. Mit diesen Tipps können Sie sparen. (tkip)