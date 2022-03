Hund aus der Isar gerettet: Seine Besitzerin ist in die kalten Fluten gesprungen, um ihn nicht zu verlieren

Von: Nadja Hoffmann

Pitschnass: der kleine Hund nach seiner Rettung. © Feuerwehr München

Passanten haben angesichts dieser Szenen sofort den Notruf gewählt: Um ihren Hund zu retten, ist eine Frau am Freitagmorgen ebenfalls in die eiskalte Isar gesprungen. Beiden eilte die Feuerwehr zu Hilfe.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Berufsfeuerwehr Feuerwehr München am frühen Freitagmorgen aufgebrochen: Die Rettungskräfte mussten einer Frau auf einer Insel in der Isar zur Hilfe eilen, die mitten in dem Fluss mit ihrem Hund in Not geraten war. Beide standen pitschnass auf dem Betonstück - und konnten glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden.

Dramatischen Szenen an der Reichenbachbrücke

Die dramatischen Ereignisse begannen um 7.46 Uhr in der Isarvorstadt, als sich das kleine schwarze Zamperl beim Gassigehen losgerissen hat und einfach in die eiskalte Isar gesprungen ist. Bange Sekunden, in denen es einfach nur zu handeln galt. „Die Hundehalterin schreckte vor einem frischen Bad nicht zurück.“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Bedeutet: Sein Frauchen zögerte angesichts der brenzlichen Lage nicht lange, ignorierte die kalten Temperaturen und das noch kältere Flusswasser: Die Frau sprang einfach hinterher, um ihren geliebten Vierbeiner nicht zu verlieren. Eine Passantin hatte die ungewöhnlichen Szenen beobachtet und sofort den Feuerwehr-Notruf gewählt.

Sorgte für Aufsehen: die Rettungsaktion am Freitagmorgen. © Privat

Vor Ort nahmen die Retter Blick und Rufkontakt mit der gestrandeten Hundebesitzerin auf. „Mithilfe einer Drehleiter wurde ndie Frau und ihr Vierbeiner sicher auf die Reichenbachbrücke gehoben“, teilt die Feuerwehr mit. Während ihr herbeigeeilter Freund den abenteuerlustigen Hund in Obhut nahm, kam die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Es bestand der Verdacht, dass sie sich bei ihrer Rettungsaktion unterkühlt haben