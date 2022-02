Nach Hundebiss: Putzfrau fordert 300.000 Euro Schmerzensgeld, weil sie nicht mehr arbeiten kann

Gerichtskrimi in München

+ © Soeren Stache/dpa Aus noch ungeklärter Ursache attackierte ein Hund eine Putzfrau, die nun in München auf Schmerzensgeld klagt © Soeren Stache/dpa

Rechtsstreit um eine Hunde-Attacke Hundebiss! Eine Putzfrau fordert insgesamt 300000 Euro, nachdem sie gebissen wurde. In München kam es zu einem Krimi vor Gericht.

München - Dieser Prozess ist wirklich zum Jaulen! Das Oberlandesgericht München (OLG) hat einen Rechtsstreit um 300 000 Euro für einen Hundebiss an das Landgericht Traunstein zurückverwiesen. Das Urteil, wonach ein Hundebesitzer-Ehepaar rund 150 000 Euro an die Frau zahlen muss, die von seinem Hund gebissen wurde, hob das Gericht nun auf. Es ist ein Fall wie ein Krimi!

„Das Urteil beruht auf einer unterbliebenen Aufklärung des Sachverhalts“, hieß es in der Entscheidung des Oberlandesgerichts. „Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, zu dessen Beseitigung die Durchführung einer umfangreichen Beweisaufnahme erforderlich sein wird, ohne die das Verfahren nicht entscheidungsreif ist“, erklärten die Richter.

Strittig war im Prozess vor allem die Frage, ob die gebissene Frau eine Mitschuld an dem Vorfall trägt - das müsse nun geklärt werden, urteilte das Oberlandesgericht. Der Vorfall geht in das Jahr 2012 zurück. Damals war das Ehepaar mit seinem Hund im oberbayerischen Garching an der Alz (Landkreis Altötting) spaziere gewesen, als es zu einer Rangelei mit einem anderen Hund kam.

München: Hund biss Putzfrau in die Hand - jetzt kann sie nicht mehr arbeiten

Dabei kam es zu unschönen Szenen. Die Klägerin hielt diesen anderen Hund - nach ihrer Darstellung nach der Auseinandersetzung der Tiere - fest und wurde dann von dem Hund des Ehepaares in die Hand gebissen. Bitter: Dabei erlitt sie nicht nur Scherzen und eine tiefe Wunde. Sondern die Verletzungen waren nach Angaben der Frau so schwer, dass sie seither zu 100 Prozent arbeitsunfähig ist, argumentierte die Klägerin, die als Reinigungskraft arbeitet.

Ihre beruflichen Pläne seien durch den schweren Hundebiss unmöglich geworden - eigentlich habe sie Pläne gehabt, als Verkäuferin zu arbeiten. Nun verlangt sie Schmerzensgeld und Schadenersatz - insgesamt rund 300 000 Euro. Weil das Landgericht Traunstein ihr nur rund die Hälfte davon zusprach, zog sie eine Instanz weiter, wo nun in München verhandelt wurde. Auch das beklagte Ehepaar legte Rechtsmittel ein.