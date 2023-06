Ziemlich schlau: Mischling Charly kann nicht nur Türen öffnen – ab und zu „pöbelt“ er noch

Von: Adriano D'Adamo

Das Tierheim München fand den Bracken-Mischling Charly und sucht jetzt eine neue Familie mit Erfahrung für ihn. Der Hund ist sportlich, verschmust und schlau.

München – Trotz seiner überschaubaren Schulterhöhe von 40 Zentimetern steckt viel mehr im Mischling Charly, als im ersten Moment zu erkennen ist. Der Rüde kam als Fundhund ins Tierheim München, weswegen nicht bekannt ist, wie alt er ist, wo er herkommt und wer seine ehemaligen Besitzer sind. Voller sportlicher Energie sucht der Bracken-Mix ein neues Zuhause.

Name Charly Rasse Mischling Geschlecht Männlich Alter circa 2 Jahre Fellfarbe Braun-Schwarz Kastriert Ja

Geeignet für Hundesport: Sportlich, zutraulich und sehr schlau

Das Tierheim geht davon aus, dass der Mischlingsrüde etwa im Jahr 2021 geboren wurde. Genau sagen können das die Pfleger nicht. Ihnen gegenüber präsentiert sich Charly zutraulich, menschenbezogen und verschmust. Abseits davon ist er sehr sportlich. Das Tierheim München geht davon aus, dass er gut für einen Hundesport geeignet wäre.

Der Bracken-Mix Charly weiß, wie er Türen öffnen kann. © Tierheim München

Charly ist auch sehr schlau und kann unter anderem Türen öffnen. Er verträgt sich mit anderen Hunden, aber es ist noch nicht geklärt, wie er sich in der Gegenwart von Katzen und anderen Kleintieren verhält.

Erfahrene Hundehalter erwünscht: Charly braucht eine starke Führung

Da seine Vorgeschichte nicht bekannt ist, kann das Tierheim nicht sagen, wie Charly sich bei einer Familie mit Kindern verhalten würde. Die Pfleger gehen davon aus, dass Charly zu einer Familie mit größeren Kindern gut passen würde. Sie wünschen sich für den Mischling einen neuen Besitzer, der bereits Erfahrungen mit Hunden hat.

Charly muss stark und konsequent geführt werden. Bei einer schwachen Führung kann es passieren, dass er andere Hunde an der Leine anpöbelt. Wer dem Mischling ein neues Zuhause schenken will, kann sich beim Tierheim München und dem Hundehaus 4 zwischen 13 und 16 Uhr melden unter der Telefonnummer 089 92100056.

Neben Charly suchen auch noch andere Tiere aus dem Tierheim ein neues Zuhause, wie die drei Katzen Gri-Gri, Nossa und Nanu. Das Gespann wird nur zusammen vermittelt und nicht einzeln. Die Katzen werden als „super nett und unkompliziert“ von den Pflegern beschrieben.

