IAA in München - das bekamen die Politiker bei Terminen zu essen

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich über die Entscheidung, die IAA nach München zu holen. © Tobias Schwarz / AFP

Zu gut 25 Veranstaltungen ist die Stadtspitze bei der IAA im vergangenen Jahr eingeladen worden. Jetzt hat die Stadt veröffentlicht, was es dort zu essen gab.

Gemeinhin stellt man sich Veranstaltungen im Umfeld einer weltweiten Leitmesse ja durchaus ausschweifend vor – zumal wenn die Branche für Premium- und teils gar für Luxusprodukte bekannt ist. Bei der Internationalen Automobil-Ausstellung, die im Herbst erstmals in München stattfand, scheint das anders gewesen zu sein – das hat eine Anfrage der Fraktion Linke/Partei zu tage gebracht.

Die Stadträte wollten wissen, ob die Einladungen, die von der Stadtspitze während der Messe angenommen wurden, gemäß der Münchner Antikorruptionsrichtlinie „üblich und angemessen“ waren. Das waren sie, stellt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in seiner Antwort klar. Und belegt das mit Beispielen.

Breze und Saftschorle als Mittagsverpflegung

„Als Mittagsverpflegung gab es in einem Fall Breze, Obatzda, kleinen Beilagensalat und als Getränk Saftschorle.“ Auch am Abend war die Verpflegung der Stadtoberen nicht eben opulent. „Ein Abendessen bestand zum Beispiel aus einem vegetarischen Gericht und Wasser als Getränk.“ Klingt nicht gerade so, als hätte die Stadtspitze hier an besonders ausschweifenden Veranstaltungen teilgenommen.

Und so wundert es wenig, dass bei der Überprüfung durch die Antikorruptionsbeauftragten keine Verstöße festgestellt wurden, zumal „die Teilnahme an den Veranstaltungen sowie den Bewirtungen der Erfüllung dienstlicher Aufgaben“ diente.

Interessant ist dennoch ein Blick auf die Liste der insgesamt gut 25 Veranstaltungen, zu denen die Stadtspitze eingeladen wurde. Da wäre zum Beispiel ein Zeppelinflug über das Messegelände, an dem Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) teilgenommen hat. Kurzentschlossen war die niederländische Botschaft: Sie lud zur Begleitung des Utrechter Bürgermeisters und der niederländischen Delegation in der Mittagspause des Mobiltätskongresses am 8. September - Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) nahm für die Stadt München teil. OB Dieter Reiter (SPD) nahm am Rundgang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teil - und blieb dabei ohne Verköstigung.