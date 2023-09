IAA in München geht weiter: Klima-Aktivisten kündigen Blockade von zwölf Straßen mit „Gehzeugen“ an

Von: Elisa Buhrke

Mit ebensolchen „Gehzeugen“ wollen „Geschwister for Future“ am Donnerstag zwölf Straßen in München lahmlegen. Auf dem Foto zu sehen ist ein Protest im März in Saarbrücken. © IMAGO/BeckerBredel

Der zweite Tag der IAA Mobility in München ist weitgehend ruhig gestartet. Klimaaktivisten von „Geschwister for Future“ kündigen eine Blockade am Donnerstag mit „Gehzeugen“ an.

München - Der zweite Tag der IAA Mobility in München ist angebrochen. Am Mittwochvormittag, 6. September, ist es bislang zu keinen großen Protesten von Klimaaktivisten und Automobil-Gegnern gekommen. Aller Voraussicht nach geht die Protestwelle aber auch heute weiter – so fanden am Eröffnungstag bereits mehrere Stör-Aktionen statt: Die Gruppen Attac und Extinction Rebellion demonstrierten am Haupteingang der Messe und zündeten unter anderem ein 1,5-Grad Schild an. Greenpeace störte wiederum den Rundgang von Kanzler Olaf Scholz.

IAA in München: „Geschwister for Future“ kündigen Straßen-Blockade mit „Gehzeugen“ an

Für Donnerstag, 7. September, hat die neu gegründete Gruppe „Geschwister for Future“ wiederum eine eine Verkehrsblockade mit sogenannten Gehzeugen angekündigt. Auf insgesamt zwölf Autostraßen wollen die Aktivisten mit ihrer unangemeldeten Kunstaktion für Stau sorgen. Sie kritisieren damit den hohen Platzbedarf von Autos, die Subventionierung von Parkplätzen in der Stadt und setzen sich für ein bayernweites Tempolimit innerorts von 30 Stundenkilometern ein. Bei der Eröffnung der IAA hatten Oberbürgermeister Reiter und Ministerpräsident Söder ebensolche Blockaden, vor allem aber „Klima-Kleber“, kritisiert.

Bei „Gehzeugen“ handelt es sich um Holzkonstruktionen, die den hohen Platzbedarf von Pkws und SUVs nachahmen sollen. Aufgrund ihres leichten Gewichts können sie aber händisch von einer Person getragen werden. Gemäß der Straßenverkehrsordnung müssten die Konstruktionen auf der Autofahrbahn transportiert werden, argumentieren die „Geschwister for Future“. „Die Allgemeinverfügung der Stadt München, die gewisse Formen von Klimaprotest pauschal untersagt, greift nicht, da die Ehrenamtlichen der „Geschwister for Future“ jeweils alleine unterwegs sein werden und so keine Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes darstellen“, schreibt die Gruppe weiter. Am heutigen Mittwoch, 6. September, um 15 Uhr, finde bereits ein Treffen im Protestcamp im Luitpoldpark statt. Dort sollen weitere Gehzeuge gebaut und weitere Teilnehmer angeworben werden.

