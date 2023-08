IAA in München: Klimaaktivisten kündigen Protest an - Gruppe fordert „ein Ende der Autoproduktion“

Von: Sascha Karowski

2021 hatte es ein Protestcamp auf der Theresienwiese gegeben. Dieses Jahr findet es im Luitpoldpark statt. © Klaus Haag

Klimaaktivisten rufen anlässlich der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München zum Protest auf. Am 10. September ist eine Demo geplant.

München - Zwei Wochen vor Eröffnung der Internationalen Auto- und Verkehrsmesse IAA durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben Klimaaktivisten zu Aktionen unter dem Motto #blockIAA aufgerufen. Die Aktionsbündnisse Sand im Getriebe, No Future for IAA und SmashIAA wollen den Ablauf der IAA in München stören und „zeigen, wie der Kapitalismus Autokonzerne zu Profiteuren von Klimakrise, neokolonialer Ausbeutung und Aufrüstung macht“.

Proteste zur IAA in München: Autokonzerne drückten Menschen Mobilität auf, die Geld für wenige einbringt

Mira Klein von SmashIAA sagte am Mittwoch: „Für ihre Profite nehmen die Autokonzerne nicht nur die Zerstörung unseres Planeten in Kauf, sondern schrecken auch nicht vor mörderischen Geschäften mit Militärfahrzeugen und Waffen zurück.“ Luise Weil, Sprecherin von Sand im Getriebe, sagte, die Autokonzerne drückten den Menschen „eine Mobilität auf, die nur dazu dient, Geld auf die Konten einiger weniger zu pumpen“.

Die Gruppe fordert „ein Ende der Autoproduktion“ und „eine Produktion, die nicht Autos, sondern die Dinge herstellt, die uns ein gutes Leben ermöglichen: Straßenbahnen, S-Bahnen, Fahrräder, Überlandbusse“. Elektroautos „verschleiern die Probleme des Autos nur“.

IAA in München: Aktivisten planen Protestcamp und am 10. September eine Großdemonstration

Die Autogegner planen für den 10. September eine Großdemonstration vom Münchner Luitpoldpark aus, wo ab 5. September etwa 1500 Aktivisten und Aktivistinnen in einem Protestcamp erwartet werden. Die Gruppe Letzte Generation kritisierte „den Klimakillerkanzler Scholz“ und kündigte schon ab Donnerstag dieser Woche „massive Verkehrsblockaden in München“ an.