Münchner Konditorin sucht verzweifelt neue Wohnung – und lockt mit Flatrate: „Ist wirklich der letzte Ausweg“

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Wer mag eine saftige Tarte mit Apfelröschen? Konditorin Teresa Marinelli aus München bietet eine Kuchen-Flatrate für einen heißen Wohnungs-Tipp. © Markus Götzfried

Die Wohnungsnot in München ist groß. Viele suchen, wenige finden - eine davon ist Teresa Marinelli. Aber sie hat eine zuckersüße Idee: Für einen heißen Tipp bietet sie ein Jahr lang gratis Kuchen an.

München – Wer in München eine bezahlbare Wohnung sucht, kann schon mal sauer werden. Jetzt gibt‘s Süßes für die Vermittlung einer passenden Bleibe! Gratis - ein ganzes Jahr lang.

Richtig gelesen: Konditorin Teresa Marinelli (26) findet nämlich einfach kein bezahlbares Zuhause für sich und ihre kleine Familie. Deswegen hat sie sich überlegt: Wer ihr eine günstige Wohnung besorgt, bekommt eine Kuchen-Flatrate von ihr.

Bezahlbarer Wohnraum in München ist Mangelware

„Dieses Angebot ist wirklich unser letzter Ausweg,“, sagt die junge Mama verzweifelt. Sie und ihr Mann Badialy (35) wollen seit drei Jahren aus ihrer Giesinger Wohnung ausziehen. Denn zu dritt - zusammen mit Söhnchen Saliou (18 Monate) - ist es einfach eng auf 46 Quadratmetern.

„Wir waren schon auf einigen Besichtigungen - aber dort waren auch 50 andere Familien“, erzählt sie. Bisher bekamen immer andere den Zuschlag, der Mietmarkt ist hart umkämpft. An vielen Laternenmasten in der Stadt hängen Zettel mit Gesuchen. „Ich lese darauf oft die hohen Belohnungen, die die Menschen für eine erfolgreiche Vermittlung bezahlen“, sagt Marinelli.

Wohnungnsot in München: Manche ziehen deshalb weg

Vierstellige Summen sind nicht selten. Aber ihr Mann ist Elektriker, beide verdienen normal und können nicht so viel zahlen. So kam die gelernte Konditorin auf die zuckersüße Idee: Kuchen statt Kohle! Für einen Tipp, der zu einem unterzeichneten Mietvertrag führt, spendiert Teresa Marinelli ein Jahr lang einmal die Woche feine Kreationen. „Ich backe einfach unheimlich gern“, erzählt sie. „Im Winter Elisenlebkuchen, im Sommer am liebsten saftige Kuchen, zum Beispiel mit Äpfeln.“

Ja, die Not zieht immer weitere Kreise. Teresa Marinellis Papa ist sogar nach Wien umgezogen, weil er nichts Bezahlbares fand. Ein Neuanfang in der österreichischen Hauptstadt wäre ihr „letzter Ausweg“, wie sie sagt. Denn eigentlich will sie daheim bleiben, in ihrem geliebten München.

Drei Zimmer, 70 Quadratmeter: Das ist Teresas Traumwohnung

Teresa Marinelli wünscht sich eine Wohnung mit mindestens drei ähnlich großen Zimmern auf mindestens 70 Quadratmetern. Balkon? Etage? Aufzug? Alles zweitrangig, sagt sie. Hauptsache die Wohnung kostet höchstens 1500 Euro warm und liegt nicht in den Randbezirken der Stadt.

Wer Kontakt mit Teresa Marinelli aufnehmen will, kann sich gern per E-Mail bei ihr melden unter teresamarinelli96@gmail.com.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.