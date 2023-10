Ikea eröffnet erste City-Standorte in München: „Näher an die Kunden herankommen“

Von: Julian Limmer

Ikea eröffnet Filiale in den Riem-Arcaden. © Julian Limmer

Ikea zieht in Stadt: Der schwedische Möbel-Gigant eröffnet diese Woche seine ersten zwei City-Standorte in München – sogenannte Planungsstudios.

In den Riem Arcaden geht es morgen (ab 10 Uhr) los, ein zweites öffnet diesen Freitag in den Pasing Arcaden. „Wir schließen damit eine Lücke in der Stadt, indem wir näher an die Kunden herankommen“, sagt Michael Vortkamp, bei Ikea verantwortlich für die Metropolregion München. Vor allem Münchner ohne Auto sollen profitieren.

Statt den gewohnten blau-gelben Möbel-Kolossen mit rund 30 000 Quadratmetern vor den Stadttoren erwarten die Kunden in den Arcaden kleine Filialen – grade mal 300 Quadratmeter groß. In den Ikeas in den Einkaufszentren sind zwar einige Küchen und Schränke ausgestellt, direkt kaufen und gleich mitnehmen kann man aber nichts. In den City-Standorten gehe es vor allem darum, die Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen zu beraten, so Vortkamp.

Dafür stehen rund 30 Mitarbeiter zur Verfügung, mit denen die Kunden ihre Einrichtung planen können – ohne dafür zu den bisherigen Standorten in Eching oder Brunnthal zu fahren. Der Fokus der neuen Studios liegt auf Küchen und Schlafzimmern, grundsätzlich können sich Kunden auch zu anderen Waren aus dem Sortiment beraten lassen.



Beratung und Planung direkt in der Stadt

Für die Beratung am besten vorab einen Termin buchen (unter www.ikea.de/standorte). Im Anschluss an die Planung können Käufer sich die Ware direkt nach Hause liefern lassen. Sind die Produkte in München vorrätig, gehe das innerhalb von nur wenigen Stunden, so Vortkamp. Eine Lieferung per Paket gibt es ab 2,90 Euro und per Spedition ab 55 Euro - je nach Größe.

Zudem haben Kunden nun auch die Möglichkeit, sich die Möbelstücke für eine Gebühr von 20 Euro an die neuen Ikea-Abholstationen liefern lassen. Seit einigen Wochen gibt es diese in er Donnersbergerbrücke (Erika-Mann-Str. 62-66), in Giesing (Werinherstrasse 101), Allach-Untermenzing (Nikolaus Rüdinger Str. 20) und der Alten Heide (Ungererstraße 175). Abholstationen sind rund um die Uhr geöffnet.

Nach Berlin ist München erst die zweite deutsche Großstadt, in der kleinere City-Standorte entstehen. „Wir knüpfen an unsere lange Geschichte in München an und möchten auch die Zukunft dort gestalten“, sagt Walter Kadnar, Geschäftsführer von Ikea Deutschland.