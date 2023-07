Große Neuerung im Straßenverkehr? Neues Münchner Kennzeichen soll kommen

Von: Lucas Sauter Orengo

In München könnte es bald ein neues Kennzeichen geben. © Matthias Balk/dpa

Für alle Autofahrer aus München und der Region könnte es bald ein neues Kennzeichen geben. Das KVR nennt die Hintergründe.

Update, 26. Juli: Wie das Landratsamt München gegenüber IPPEN.MEDIA betont, betreffe der Vorschlag des KVR nur die Stadt München, nicht auch den Landkreis München, der ebenfalls das M-Kennzeichen trägt.

Erstmeldung vom 26. Juli

München - Es wäre eine große Neuerung für alle Autofahrer in München und der Region. Die Stadt München erwägt einem Bericht zufolge die Einführung eines neuen Fahrzeugkennzeichens. Neben dem bisherigen „M“ solle in bestimmten Fällen künftig auch „MUC“ möglich sein, berichtete die Abendzeitung am Mittwoch, dem 26. Juli, unter Berufung auf ein Scheiben des Kreisverwaltungsreferats (KVR) an den Ältestenrat des Münchner Stadtrats. Grund dafür sei, dass der Stadt die Kombinationsmöglichkeiten ausgingen - vor allem bei Elektrokrafträdern.

Neues Auto-Kennzeichen für München? KVR erklärt Hintergründe

Das KVR will demnach beim bayerischen Verkehrsministerium einen Antrag auf das neue „MUC“-Kennzeichen stellen. Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen in der Stadt ein Elektrokraftrad wie etwa einen Elektroroller besäßen. An diese passt meist nur ein quadratisches zweizeiliges Kennzeichen. In der ersten Zeile steht der Ort, während in der zweiten Zeile nur noch Platz für vier weitere Erkennungsnummern ist. Ganz hinten steht ein „E“.

Auto-Neuerung für München und die Region? Neues Kennzeichen im Gespräch

Für derart kurze Kennzeichen gibt es laut KVR nicht genug Kombinationsmöglichkeiten. Deshalb sollten Münchner künftig zwischen „M“ und „MUC“ wählen können. Ausgenommen davon seien Elektroautos, Anhänger und Lastwagen sowie Oldtimer mit einem „E“ oder „H“ am Ende. Diese könnten kein „MUC“-Kennzeichen bekommen, weil in Deutschland nur maximal acht Stellen auf dem Kennzeichen zulässig sind. Elektrokrafträder sollen nur noch das „MUC“ bekommen.

Das KVR geht laut Bericht davon aus, dass das zusätzliche Kennzeichen ab Oktober verfügbar sein könnte. Vorher müsse aber noch eine neue Fahrzeugzulassungsverordnung in Kraft treten. Dies sei voraussichtlich ab September der Fall. Zudem müssten die Verkehrsministerien von Land und Bund zustimmen.