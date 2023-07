„Karl Valentin ist ein echter Filmpionier“ – Ausstellung über Münchner Kult-Komiker im Isartor

Von: Daniela Pohl

Teilen

Am Herzerl-Stand mit Freundin Mizzi: Karl Valentin spielt einen reichen Münchner, der zweigleisig fährt © Valentin-Karlstadt-Musäum

Das Valentin-Karlstadt-Musäum zeigt eine Ausstellung über den Oktoberfest-Film von Karl Valentin. Noch bis zum 24. Oktober im Innenhof des Isartors.

So ein Wiesn-Besuch kann anstrengend sein – nicht immer wegen voller Zelte: Vielmehr gerät der gut betuchte Münchner, der sich mit seiner jungen Freundin Mizzi auf dem Oktoberfest verabredet hat, ordentlich in die Bredouille, als seine Ehefrau am selben Tag mit ihm über den Festplatz bummeln will. Und so wird aus dem Wiesn-Besuch ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Umtriebige seine Ehefrau beim „Hau den Lukas“ mit dem Hammer vorübergehend außer Gefecht setzt und am Ende dem Chaos durch die Luft entkommt – schwebend an einem großen Bund Luftballons.



„Karl Valentin ist ein echter Filmpionier“: Oktoberfest-Film wird gezeigt

„Es endet – wie immer bei Valentin – im Desaster“, sagt Peter Syr. Der Ausstellungsmacher beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Filmen des großen Münchner Komikers (1882 bis 1948) – und sagt: „Karl Valentin ist ein echter Filmpionier.“ Zur Einstimmung auf die nächste Wiesn zeigt das Valentin-Karlstadt-Musäum jetzt Syrs Ausstellung zum Oktoberfest-Film des Humoristen von 1921 im Innenhof des Isartors.



„Karl Valentin hatte von Kindheit an eine sehr große Liebe zu Schaustellern, zu Jahrmärkten und natürlich zum wichtigsten Jahrmarkt im Jahr in München – und das war schon damals das Oktoberfest“, sagt Musäums-Direktorin Sabine Rinberger bei der Ausstellungseröffnung. Valentin sei unweit des Mariahilfplatzes, wo dreimal im Jahr die Dulten stattfinden, aufgewachsen (an der heutigen Zeppelinstraße 42). 1921 habe er sogar selbst ein Fahrgeschäft auf der Wiesn betrieben, die Froschrutschbahn.



Wiesn aus einer anderen Zeit Einmalige Bilder am Isartor

Das Jahr 1921 war für München ein ganz besonderes: Erstmals gab es wieder eine Wiesn – seit dem ersten Weltkrieg (1914 bis 1918). Der Absatz von Bier und Fest-Schmankerln florierte trotz der sich schon abzeichnenden Inflation. Rund 300.000 Besucher sollen den Berichten zufolge sechs Millionen Brote und Brezen verspeist haben, dazu 30 Ochsen. 1,4 Millionen Liter Bier sollen geflossen sein. Respekt!

Zurück zum Isartor: In Anlehnung an ein Festzelt konzipiert, werden die Besucher in der Hofausstellung anhand einzelner Filmszenen nicht nur auf einen turbulenten Wiesn-Besuch mitgenommen, sondern sie erhalten auch einmalige Bilder von der Wiesn Anfang des 20. Jahrhunderts – „es ist übrigens das erste Mal, dass die Schaustellerstraße gefilmt wurde“, sagt Syr. Szenen vom Messerwerfen, aus Spiegelkabinett und Flohzirkus, vom Hau den Lukas, aus dem Hippodrom und vom Fahrgeschäft Toboggan liefern eine authentische Dokumentation von der Schaustellerei auf dem Oktoberfest im Jahr 1921. Deshalb sei Valentin, der laut Syr in den Jahren 1912/13 den ersten komischen Film der Welt („Karl Valentins Hochzeit“) gedreht hat, auch bei seinem Oktoberfest-Film ein Pionier: „Er hat versucht, Inhalte mit Spielszenen zu verbinden. Was er damit erfunden hat, nennt man heute Infotainment.“



Die Ausstellung ist bis 24. Oktober zu sehen. Mittels QR-Codes können die Szenen direkt vor Ort auf dem Handy angeschaut werden.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!