Video: Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt 

Der Tanz der Marktweiber ist am Faschingsdienstag DIE Tradition in München.

Ein absolutes Muss für Faschingsfans in München: Der Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt am Faschingsdienstag. Mit dabei ist auch OB Dieter Reiter. Hier geht es zum Live-Stream:

München - Er ist der Höhepunkt im Münchner Fasching: Der Tanz der Standlfrauen auf der Bühne am Viktualienmarkt. Trotz des schlechten Wetters haben sich hartgesottene Faschingsfans seit dem Morgen versammelt, um die Damen in den prächtigen Kostümen herumwirbeln zu sehen. Der Oberbürgermeister begrüßte die Gäste und dann ging‘s los. Nach dem Tanz wird der gesamte Markt zu einer großen Partyzone. An den Ständen gibt es Getränke und Musik, die Viktualienmarkt-Händler feiern bis um 19 Uhr. Laut Sicherheitskonzept der Polizei sind an die 400 Beamte im Einsatz.

Nachmittags feiert München mit Micki Krause

Aber auch außerhalb des Viktualienmarktes geht es mit dem Straßenfasching in München weiter und die Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz wird zur Faschings-Party-Meile. Der Radiosender Charivari lässt den Ballermann-Star Micki Krause für die größte Faschingsparty der Stadt einfliegen. Krause gibt den Münchner Narren, was sie verlangen: Party pur! „Ich will 10 nackte Friseusen“ oder „Geh doch mal Bier hol’n“ heißt es ab 15 Uhr am Stachus und ab 17 Uhr auf dem Marienplatz. Dort feierten letztes Jahr rund 30.000 Faschingsfans – und es darf auch heute mit einer gigantischen Faschingsfete gerechnet werden.

