Großbrand in Münchner Zentrum: Modeboutique in Flammen – Schaden im sechsstelligen Bereich

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein Feuer bricht in einer Münchner Modeboutique aus und droht auf die oberen Stockwerke überzugreifen. 65 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

München – Ein nächtlicher Brand in einer Modeboutique in der Lindwurmstraße 3, nahe dem Sendlinger-Tor-Platz, hielt die Münchner Feuerwehr in Atem. Die Flammen drohten auf die oberen Stockwerke des Gebäudes überzugreifen und verursachten erheblichen Schaden.

Die Boutique in der Lindwurmstraße brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Teile des Hauses verhindern. © Gaulke

Großalarm am Montagabend in der Münchner Innenstadt: Modeboutique im Vollbrand

Gegen 22 Uhr am Montagabend (8. August) schlugen besorgte Anrufer in der Innenstadt von München Alarm: Sie hatten einen Brand im Hinterhof des Gebäudekomplexes bemerkt. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Hauptfeuerwache konnten bereits auf dem Weg zum Einsatzort den Funkenflug über den Dächern der Stadt sehen.

Haus brennt lichterloh, als Feuerwehr eintrifft

Bei ihrer Ankunft fanden sie ein erschreckendes Bild vor: Die Fenster der Modeboutique waren bereits geborsten, und die Flammen drohten, auf die darüberliegenden Stockwerke überzugreifen. Auch die Fenster im ersten und zweiten Stock waren gesprungen, doch glücklicherweise hatten die Flammen die Einrichtung in den Büroräumen noch nicht erreicht.

Löschmaßnahmen schnell erfolgreich – Übergreifen verhindert – Verstärkung rückt an

Während ein Einsatztrupp das Feuer im Laden bekämpfte, konnte ein weiterer Trupp das weitere Übergreifen der Flammen mit einem C-Rohr verhindern. Diese Maßnahme zeigte schnell Erfolg: Der Einsatzleiter meldete nach wenigen Minuten „Feuer in Gewalt“. Zusätzlich wurden weitere Kräfte angefordert, die die anderen Nutzungseinheiten in allen Stockwerken kontrollierten.

Die Bewohner der fünften und sechsten Etage hatten ihre Wohnungen bereits selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Nach den Löscharbeiten wurden alle verrauchten Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern belüftet und die geborstenen Fensterscheiben gesichert.

Bilanz nach Großbrand in der Innenstadt: Schaden im sechsstelligen Bereich

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.

