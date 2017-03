Im Video: Eisbär-Madl hat jetzt einen Namen

Der Tierpark Hellabrunn hat an diesem Donnerstag den Namen für das vier Monate alte Eisbären-Madl bekannt gegeben. Sehen Sie unser Video auf der Facebookseite tz München oder hier auf unserem Portal.

München - Sicher war vor dem Pressetermin nur, dass der Name des Eisbär-Babys mit einem Q beginnen wird. Denn alle Tiere, die im vergangenen Jahr im Tierpark Hellabrunn geboren wurden, bekommen einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben. Seit Donnerstagvormittag ist klar, wie das Eisbär-Madl heißt: Quintana! Auch der Name Queenie sei in der engeren Wahl gewesen. Über 90.000 Tierfreunde haben abgestimmt, für Quintana gab es eine deutliche Mehrheit. Die Tierpfleger freuen sich, dass sie nun einen Namen haben, mit dem sie das Eisbärchen, rufen können und sind zuversichtlich, dass die Kleine bald darauf hören wird. Die erfreut sich übrigens ganz unabhängig von ihrem Namen bester Gesundheit und gedeiht prächtig, heißt es im Zoo.

An dem Termin nahmen auch der Zoodirektor Rasem Baban und der ProSieben-TV-Moderator Stefan Gödde teil, der Taufpate des weiblichen Eisbärennachwuchses ist. Denn der Zoo hat eine Taufe angekündigt. Sehen Sie hier die Namensverkündung im Video:

