Immer mehr schwere Corona-Fälle - Video sorgt für Ärger: Wiesn-Bedienung krank im Zelt

Video im Internet sorgt für Ärger

© TikTok Sorgt für Wirbel: das Video der kranken Wiesn-Bedienung.

Wie krank ist München nach der Wiesn? Das werden erst die Corona-Zahlen ab heute zeigen. Die Lage in den Krankenhäusern ist bereits jetzt angespannt. Auch deshalb sorgt das Video einer Wiesn-Bedienung, die krank im Zelt gearbeitet hat, für Ärger.

Derzeit geht ein Video im Internet durch die Decke, auf das viele Menschen mit Wut und Unverständnis reagieren. Es zeigt die Bierzelt-Bedienung Eva, die, wie sie selbst sagt, an den letzten drei Wiesn-Tagen mit Fieber, Halsschmerzen und Schüttelfrost gearbeitet hat. Sie erklärt, dass alle ihre Kolleginnen krank seien. „Aber wir müssen uns nicht testen. Und wer sich nicht testet, ist auch nicht positiv.“ Corona-Wahnwitz, der gut zur Lage nach dem Oktoberfest passt. Denn: Während das Virus in der Stadt tobt, ist die Inzidenz am Dienstag auf dem Papier gesunken. Wie krank München wirklich ist, wird sich noch zeigen.

Zahlen sinken am Dienstag - wohl wegen des Meldesystems

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet ein weiteres Ansteigen der Zahlen. „Wir werden dann mit einer Verzögerung von vielleicht zehn bis vierzehn Tagen auch mehr schwere Verläufe sehen und dann auch eine Belastung auf den Intensivstationen“, sagte er in der Fernsehsendung Frühstart. Dass die Inzidenz am Dienstag von 766,8 auf 633,6 gesunken ist, dürfte am Meldesystem und dem Feiertags-Effekt liegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Montag, wie auch am Wochenende keine Fälle an das Robert-Koch-Institut, die Zahlen vom vergangenen Montag fallen aber aus dem System. Aller Voraussicht nach wird die Inzidenz am Mittwoch steigen.

Inzidenz seit Oktoberfest-Beginn vervierfacht

Davon geht auch Dr. Christoph Spinner, Infektiologe am Universitätsklinikum rechts der Isar, aus. Experten wie er hatten erwartet, dass die Zahlen mit Beginn der Wiesn in die Höhe schnellen. Die Dunkelziffer ist hoch, da nur PCR-Tests offiziell erfasst werden. Selbst so zeigt sich aber: „Die Inzidenzen im Stadtgebiet haben sich etwa vervierfacht: Auch bei anderen Volksfesten wurde ein zwei bis vierfacher Anstieg der Inzidenz berichtet.“ Für Spinner an sich kein Grund zur Sorge: „Die Inzidenz spielt heute keine so wesentliche Rolle mehr.“ Viel wichtiger sei die Zahl schwer kranken Covid-Patienten in den Kliniken. Und die ist seit vergangener Woche um 70 Prozent gestiegen: Von 23 auf 39 belegte Betten auf den Intensivstationen. Zählt man alle Corona-Betten zusammen, das sind aktuell 478, gibt es einen Anstieg von 137 Prozent.

Dabei wird es laut Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek nicht bleiben: „Wir erwarten, dass die Fallzahlen nochmals deutlich steigen werden und der Gipfel der Klinik-Aufnahmen noch nicht erreicht ist.“ Erschwert wird die Lage durch immer mehr Patienten mit Atemwegserkrankungen, Mitarbeiter fallen selbst wegen Corona aus: Die Krankenhäuser stehen unter Druck.