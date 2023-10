Immobilien-Ausverkauf in München: So macht der Freistaat Milliarden

Von: Isabel Winklbauer

Die interaktive Karte des Münchner Forums zeigt zahlreiche Immobilien-Verkäufe in der Fläche. © Münchner Forum

Wer diesen Stadtplan von München sieht, schluckt erst einmal: Über 200 Häuser, Wohnblöcke und ganze Straßenzüge hat der Freistaat Bayern in den letzten 25 Jahren verkauft.

Sie alle sind jetzt auf einen Blick zu sehen, und zwar auf einer interaktiven Karte, die das Münchner Forum im Internet veröffentlichte. Unter der-grosse-ausverkauf.de lassen sich alle Vorgänge anklicken, zu vielen gibt es weiterführende Infos. „Wir wollten das Ausmaß dieses Ausverkaufs zeigen und auf einen Riesen-Missstand aufmerksam machen“, sagt Florina Vilgertshofer vom Münchner Forum. „Denn der Staat verkauft hier Immobilien, die den Bürgern gehören, und zwar so, dass günstiger Wohnraum verloren geht. Hier muss politischer Druck entstehen.“

Rund 80 Prozent der Einträge betreffenden Verkauf der GBW aus dem Jahr 2013 an die Augsburger Immobilienfirma Patrizia für 2,45 Milliarden Euro. Noch nie war dieser ungeheure Verlust von Wohnungen, der inzwischen zehn Jahre her ist, so deutlich zu überblicken. 32 000 Wohnungen wurden unter dem damaligen Finanzminister Markus Söder privatisiert, verteuert und teils in Luxuswohnungen verwandelt. Doch auch neuere Verkäufe verzeichnet die Karte, wie etwa den der Alten Akademie an der Neuhauser Straße an Signa, des Grundstücks an der Seidlstraße für 250 Millionen Euro an Apple oder von vier Häusern an der Brienner Straße an die Doblinger Gruppe für geschätzte 360 Millionen Euro. In allen Fällen wurde höchstbietend verkauft, statt über kulturelle Nutzung oder Wohnbebauung überhaupt erst nachzudenken.



Florina Vilgertshofer vom Münchner Forum. © Markus Götzfried

Vilgertshofer und ihre Mitstreiter beklagen vor allem zwei Dinge. Einerseits gingen solche Verkäufe von öffentlichem Grund- und Immobilieneigentum höchst intransparent vonstatten. „Man weiß nur manchmal, an wen verkauft wird und in den seltensten Fällen erfährt man die Preise“, sagt Vilgertshofer, die für die Grünen im Bezirksausschuss Maxvorstadt sitzt. „Man ist auf parlamentarische Anfragen oder Presseberichte angewiesen. Dabei geht es um Gemeineigentum.“



Andererseits besagt das Gesetz, dass das Grundstockvermögen Bayerns sich nicht verringern darf und Immobilien nicht unter ihrem Verkehrswert verkauft werden dürfen. Das heißt, der Staat muss immer zum Höchstpreis verkaufen. „Würde man dieses Gesetzändern, könnten für Wohnraum interessante Objekte auch günstig an Wohnbaugenossenschaften oder andere Träger verkauft werden, die günstigen Wohnraum schaffen. Es bräuchte eine Gesetzesänderung.“

Eine solche ist bis jetzt nicht zustande gekommen. Und wird es auch nicht so schnell, denn andere Parteien halten sie nicht für unbedingt nötig. „Es gibt doch keinen Zwang, dass man überhaupt etwas verkaufen müsste“, ärgert sich Christian Müller, SPD-Fraktionschef im Stadtrat. „Warum behält der Freistaat Häuser und Grundstücke, die er nicht benötigt, nicht einfach selbst und lässt die Bayernheim darauf günstige Wohnungen bauen?“ Alexander Reissl von der CSU-Fraktion dagegen meint: „Das Verbot, unter Wert zu verkaufen, ist grundsätzlich in Ordnung. Zudem gibt es bei Immobilienverkäufen auch ein Interesse, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft zu entwickeln.“

Christian Müller, Fraktionschef der Rathaus-SPD. © Lino Mirgeler

Auf die Landespolitik haben die Münchner ohnehin wenig Einfluss. Stattdessen bleibt ihnen nur übrig, den Schaden klein zu halten. So werden Teile des GBW-Verkaufs von 2013 seit einigen Jahren zurückgekauft, wie etwa das Hohenzollern-Karree für 125 Millionen

Euro oder ein Häuserblock an der Keferloherstraße für 70 Millionen. Unrenoviert, wohlgemerkt.

Eine Möglichkeit für die Bürger wäre noch, bei unerwünschten Verkäufen Petitionen einzureichen. Aber: Man erfährt ja viel zu wenig von dem, was gerade wieder geplant ist.