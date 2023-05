„220 Bewerber pro Tag“: Konkurrenz bei Wohnungssuche in München am größten – Trick kann Verzweifelten helfen

Von: Lia Stoike

Eine Datenanalyse des Online-Portals ImmoScout24 ergibt: In München ist die Konkurrenz bei der Wohnungssuche am zweithöchsten. Aber es gibt einen Trick.

München - Eine Wohnung in München zu suchen, mutet an, wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Das belegt eine Datenanalyse des Online-Portals ImmoScout24.de: Direkt nach dem „absoluten Spitzenreiter“ Berlin, folgt die bayerische Metropole, was das Ranking über die höchste Nachfrage bei der Suche nach einer Mietwohnung angeht. Doch es gibt einen Trick, um schneller an eine Wohnung zu kommen. Viele Wohnungssuchende wenden ihn bereits an.

Konkurrenz bei Wohnungssuche in München am größten: Viele schwere Einzelschicksale

„SOS“, schreibt eine Nutzerin in eine Facebook-Gruppe. „Bin im achten Monat schwanger, mein Partner hat mich vor der Hochzeit verlassen und nun ist meine Wohnung durch einen Umweltschaden unbewohnbar.“ Sie braucht so schnell wie möglich eine neue Wohnung, schreibt sie. Zweieinhalb bis drei Zimmer für 1350 Euro warm sollen es sein. „Ich wünsche mir sehr, dass mein Sohn ein anständiges Dach über dem Kopf hat, wenn er auf die Welt kommt.“ Mit dem dringenden Wunsch schnellstmöglich eine Wohnung zu finden ist sie nicht alleine.

Andere Facebook-Nutzer kommentieren unter ihrem Beitrag. Eine schreibt: „Wir suchen seit über vier Jahren.“ Und das erfolglos. Oftmals seien der Grund für die Ablehnung der Vermieter, dass keine Kinder erwünscht sind. Ein Blick in diese und auch andere Facebook-Gruppen reicht, um festzustellen, wie angespannt der Wohnungsmarkt bei kleineren Wohnungen in München ist. Eine Datenauswertung von Immoscout24.de. zeigt das Gesamtausmaß.

Zweigrößte Konkurrenz bei Wohnungssuche in München: 220 Bewerber pro Tag

Mit 220 Bewerbern pro Tag für Wohnungen, die durchschnittlich zwei Zimmer und 54 Quadratmeter haben, landete München auf Platz zwei. Die Nachfrage nach Wohnungen ist demnach auf Platz zwei des deutschlandweiten Rankings. Nur in Berlin ist die Konkurrenz noch größer: Hier suchen 636 Menschen täglich am häufigsten zwei Zimmer, bei 59 Quadratmetern und 554 Euro Kaltmiete. „Zwei Zimmer, Küche, Bad. Das ist es, was die Mehrheit der Mieter und Mieterinnen in Deutschland suchen. Doch das vorhandene Angebot passt oftmals nicht zur Nachfrage: Zu groß, zu teuer“, sagt Dr. Gesa Crockford, ImmoScout24-Geschäftsführerin.

Fünf Tipps für eine erfolgreiche Wohnungssuche

Selbst aktiv werden: Zum Beispiel kann eine Gesuch-Anzeige zu schalten, helfen

Direkt zum Hörer greifen, statt E-Mail schreiben: Beim Upload einer Wohnungsanzeige melden sich unzählige Bewerber per E-Mail

Alle Unterlagen zum Besichtigungstermin mitbringen und direkt abgeben

Stellt sich nach monatelanger Suche kein Erfolg ein, kann es helfen, die Suchkriterien anzupassen

Kontakt halten: Falls es mit der Wohnung nicht geklappt hat, wird vielleicht eine andere frei

Auf Platz drei landet Hamburg mit 199 Interessenten für Wohnungen mit zwei Zimmern, 57 Quadratmetern und einer Kaltmiete von 563 Euro. Die vierte Metropole ist Köln mit 175 Mitbewerbern auf die meistgesuchte Wohnung. In Freiburg im Breisgau, einer Universitätsstadt im Schwarzwald, ist die Nachfrage ähnlich hoch: 164 Menschen bewerben sich hier innerhalb eines Tages auf die meistgesuchte Wohnung.

Lage bei der Wohnungssuche ist nicht Hoffnungslos: ImmoScout24 verrät einen Trick

Hoffnungslos ist die Lage trotz der hohen Konkurrenz nicht, denn es gibt einen Trick: Wer die Möglichkeit hat, sollte am besten ins Münchener Umland ziehen. „Wir beobachten, dass Mietsuchende ihren Suchradius erweitern und vermehrt auf das Umland ausweichen. Denn dort herrscht weniger Konkurrenzdruck und die Mieten sind günstiger“, sagt auch Crockword. Abseits der Metropolen und Großstädte fallen Nachfrage und Angebotsmieten deutlich niedriger aus.



Die niedrigsten Mitbewerberzahlen sind allerdings Hoyerswerda, in Sachsen sowie im Landkreis Demmin, Mecklenburg-Vorpommern. Doch dennoch kann es sich lohnen, am Münchener Stadtrand nach der Traumwohnung die Augen offenzuhalten. Weitere Tipps zur Wohnunggsuche in München, finden Sie hier.