Impfpflicht-Debatte: Münchens Gesundheits-Referentin schießt gegen Söder-Plan: „Wäre ein großer Fehler“

Von: Sascha Karowski

Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek schimpft auf Söder

Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) schießt gegen die Pläne von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Impfpflicht auszusetzen. „Es wäre ein großer Fehler“, teilte Zurek am Dienstag mit.

München - Die Impfpflicht für Personal in Heimen und Kliniken bleibt ein Zankapfel. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag bereits an, sie gegebenenfalls auszusetzen. Von CDU-Chef Friedrich Merz waren ähnliche Worte zu vernehmen. Kurios: Große Teile der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatten Ende des vorigen Jahres den Plänen der Ampel-Koalition noch zugestimmt. Auch in München sind die Verantwortlichen irritiert.

Münchens Gesundheitsreferentin Zurek: Politik muss Stellung beziehen für die Impfpflicht

„In meinen Augen wäre es ein großer Fehler, die Impfpflicht für Pflegekräfte auszusetzen – noch dazu, ohne einen konkreten Zeitraum zu benennen“, sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek am Dienstag. Die Politik müsse Stellung beziehen für die Impfpflicht, denn nur durch sie käme Deutschland aus dieser Pandemie. „Und im ersten Schritt muss diese Impfpflicht in den medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen durchgesetzt werden. Hier geht es um die hochvulnerablen Gruppen, für die eine Erkrankung mit dem Corona-Virus auch meist schwere Verläufe und leider oft auch den Tod bedeuten kann.“

Diese Personengruppe müssten besonderen Schutz erhalten. Mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte und das übrige Personal in diesen Bereichen stelle man sich der Verantwortung. „Es ist erwiesen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit bei Geimpften und Geboosterten stark reduziert ist im Vergleich zu Ungeimpften. Auch wenn die Impfung eine Infektion nicht immer verhindern kann, so schützt sie doch bei allen bislang in Deutschland verbreiteten Varianten gut vor schweren Krankheitsverläufen und verhindert Todesfälle.“



München: Zahl der ungeimpften Pflegeheim-Mitarbeiter sinkt auf sieben Prozent

In München sind immer weniger Mitarbeiter aus Heimen und Kliniken ungeimpft, so die Gesundheitsreferentin weiter. „Von Dezember auf Januar ist der Anteil der ungeimpften Mitarbeitenden in den vollstationären Pflegeeinrichtungen in München von 13 auf sieben Prozent gesunken. Das zeigt eindeutig, dass die Impfpflicht der richtige Weg ist.“