Impfpflicht in der Pflege: Münchens Gesundheitsamt braucht 20 weitere Stellen - Referate sollen helfen

Von: Sascha Karowski

Ein Mann wird gegen Corona geimpft. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Um die Impfpflicht für die Gesundheitsbranche in München umsetzen zu können, braucht das Gesundheitsreferat mindestens 20 Stellen. Das zusätzliche Personal soll aus anderen Referaten kommen. Es sei denn, die Impfpflicht würde verlängert.

München Dem Gesundheitsreferat der Stadt fehlen aktuell 20 Stellen, um eine etwaige Impflicht für Pflegepersonal umsetzen zu können. Das teilt eine Sprecherin des Referates auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bei der Impfpflicht handle es sich um eine zum jetzigen Zeitung „sehr umfangreiche neue Vollzugsaufgabe, für die das Gesundheitsreferat auf personelle Unterstützung anderer Referate der Stadt angewiesen ist“. Sollte die bisherige gesetzliche Befristung bis zum Jahresende entfallen, würden die zusätzlichen Stellen dauerhaft benötigt.

Impfpflicht in München: Gesundheitsreferat bereitet sich vor

Wie berichtet, soll die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht am 16. März offiziell in Kraft treten. Das Gesundheitsreferat bereitet sich gerade auf den Fall vor, dass möglicherweise dann ein Teil der Belegschaft der betroffenen Einrichtungen seiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen darf. „Ziel des Gesundheitsreferates ist es, für die betroffenen Einrichtungen frühzeitig ein Informationsangebot bereitzustellen“, sagt die Sprecherin.



Dabei obliege die Kontrolle des Impfstatus‘ den Einrichtungen selbst. Diese müssten dem Gesundheitsamt ungeimpfte Mitarbeiter melden, oder aber eventuell auch Zweifel an Echtheit vorgelegter Bescheinigungen und Atteste. „Das Gesundheitsamt prüft den Vorgang dann im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens.“



Impfpflicht für Heime und Kliniken: Funktionsfähigkeit soll gewährleistet sein

Ob die Impfpflicht in Heimen und Kliniken so umgesetzt wird, ist offen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) etwa dringt auf die Beantwortung für ihn entscheidender Fragen. So müsse beispielsweise geklärt sein, wie trotz Impfpflicht durchsetzen und die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen in der aktuell sehr angespannten pandemischen Lage gewährleistet werden könne.



Wie berichtet, hatte die Agentur für Arbeit erst am Dienstag mitgeteilt, dass sich allein in Bayern im Dezember und im Januar bereits 4109 Mitarbeiter der Pflegebranche arbeitssuchend gemeldet haben. Das seien 171 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr.