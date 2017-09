In diesem Viertel frisst die Miete den Großteil des Einkommens auf

Die Au ist Münchens gefräßigstes Viertel. Jedem seiner Haushalte knabbert es im Monat satte 41 Prozent des Einkommens weg. Hat einer 2000 Euro netto, sind 820 Euro futsch - allein für die Miete!

Die Zahlen hat das Portal Immobilienscout24 errechnet. Sie zeigen, wo die Münchner - im Durchschnitt - am meisten fürs Wohnen hinblättern: In der Tabelle unten steht’s! Interessant ist, dass die Liste des sogenannten Wohnkostenanteils nicht von den üblichen Verdächtigen angeführt wird. Lehel und Altstadt - mit die teuersten Viertel - rangieren auf den Plätzen sechs und sieben. Nymphenburg auf 24, Bogenhausen abgeschlagen auf 26. Kein Wunder: Wohnen ist teuer hier, die Menschen verdienen aber auch mehr. Der Durchschnittsmünchner gibt 30,5 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für Wohnen aus. „München ist und bleibt die teuerste Stadt zum Wohnen in Deutschland“, sagt Jan Hebecker, Leiter Märkte und Daten bei Immobilien-Scout24. Wohnungen in den Toplagen seien für den Durchschnittsverdiener „praktisch unbezahlbar“. Und: „Eine Besserung der Wohnungssituation ist derzeit nicht in Sicht.“ Dafür werde einfach zu wenig gebaut. Zukunftsaussicht? Es wird noch teurer. Auweh!

Au: Großer Brocken für die Miete

+ Kadime Semiz (48), Reinigungskraft: „Ich lebe mit meinem Mann und den zwei Kindern in einer 75-Quadratmeter-Wohnung. Wir sind da seit etwa 15 Jahren und zahlen im Monat rund 940 Euro Miete. Wenn man das mit den anderen Mietpreisen hier vergleicht, geht es uns zwar noch vergleichsweise gut. Aber vom Gehalt meines Mannes gehen schon jetzt etwa 40 Prozent allein für die Mietkosten drauf.“

Schwabing: Es wird immer schlimmer!

+ Marvin Kumpf (25), Verkäufer aus Schwabing: „Ich wohne in einer Genossenschaftswohnung und kann deshalb sagen, dass ich echt Glück habe. Sonst würde die Sache nämlich schon mal ganz anders aussehen. Jetzt gerade zahle ich für meine 50 Quadratmeter 650 Euro. Das ist bisschen mehr als ein Viertel von dem, was ich monatlich verdiene. Wenn ich mich aber bei meinen Freunden so umschaue, sieht man, dass es noch schlimmer geht - die müssen für ihre Wohnungen schon deutlich mehr zahlen.“

Lehel: Riesige Unterschiede

+ Maria Fischer (35), Rechtsanwältin: „In den sechs Jahren, in denen ich hier schon wohne, hat sich der Mietpreis Gott sei Dank noch nie geändert - wir zahlen seit jeher einen sehr fairen Preis für unsere 150 Quadratmeter. Für die -Mietkosten geht -ungefähr ein gutes Viertel des Monatsgehalts drauf. Wenn man sich so umhört, dann geht’s uns wirklich noch gut, denn ich habe -gehört, dass einige der -Nachbarn ungefähr den -doppelten Preis bezahlen. Die Preise hier in der Gegend sind wirklich unverschämt hoch.“

Glockenbach: Zahle viel zu viel!

+ Max Beggel (28), Werkstudent aus dem Glockenbachviertel: „Ich lebe seit fünf Jahren hier in München - und es ist echt teuer. Momentan wohne ich in einer 1-Zimmer-Wohnung, die 45 Quadratmeter groß ist. Dafür zahle ich 675 Euro - bei mir als Werkstudent ist das die Hälfte vom Einkommen. Im Vergleich mag das vielleicht wenig sein, aber trotzdem viel zu viel für eine so kleine Wohnung. Max Beggel (28), Werkstudent aus dem Glockenbachviertel.“

So viel Einkommen fressen die Wohnkosten

Stadtteil Wohnkostenanteil am Haushaltseinkommen (2016) in Prozent Miete (2016) in Euro pro Quadratmeter Kaufpreis (2016) in Euro pro Quadratmeter Haushaltseinkommen 2015 in Euro Au 41,0 16,15 6580 42.444 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 40,8 16,43 6681 42.930 Maxvorstadt 40,6 16,28 6823 42.941 Haidhausen 39,4 16,28 6250 43.800 Schwabing-West 39,1 16,69 6916 46.382 Lehel 38,2 17,39 7428 49.622 Altstadt 37,9 16,57 4478 42.841 Thalkirchen 37,6 15,43 5894 44.299 Schwanthalerhöhe 37,1 15,19 5719 42.598 Schwabing 36,0 17,10 6435 50.665 Neuhausen 35,1 15,31 6095 47.233 Sendling 34,9 14,57 5525 44.423 Untergiesing 33,3 14,82 5303 47.663 Milbertshofen 33,1 14,79 5162 47.355 Laim 32,8 14,47 4940 46.489 Obergiesing 32,7 14,28 4890 45.323 Ramersdorf 31,7 14,04 4712 46.192 Obersendling 30,8 14,00 5001 49.081 Sendling-Westpark 30,3 13,81 4950 48.761 Berg am Laim 30,0 13,56 4656 47.656 Harlaching 29,4 15,34 5813 62.796 Moosach 29,3 14,10 4669 51.012 Nymphenburg 29,3 15,27 6009 56.989 Pasing 29,1 13,95 4957 52.938 Bogenhausen 29,0 14,65 5160 55.698 Am Hart 28,7 14,03 4875 51.644 Freimann 27,5 14,18 4699 54.888 Solln 27,1 14,32 5343 61.326 Forstenried 26,6 13,64 4909 58.197 Hadern 26,3 13,79 5120 58.412 Perlach 25,7 12,98 4557 55.562 Obermenzing 25,2 14,09 5051 63.854 Fürstenried 25,1 13,23 4563 57.160 Trudering 24,7 13,44 4771 62.468 Untermenzing 24,4 13,33 4658 62.253 Feldmoching 24,4 13,55 4379 60.292 Aubing 24,2 12,66 4296 57.683 Allach 24,1 12,63 4803 61.227 Hasenbergl 23,3 12,85 3976 56.657 Lochhausen 21,6 12,43 4286 67.149 Riem 19,9 13,00 4472 68.063 München (Durchschnitt) 30,5 14,37 5168 50.906

Die von ImmobilienScout24 ausgewerteten Immobilienmarktdaten stammen aus 2016. Das Verhältnis von Kaufkraft und den anteiligen Wohnkosten bezieht sich auf eine Referenzwohnung, die drei Zimmer hat, 80 Quadratmeter groß und 30 Jahre alt ist, die über Einbauküche, Balkon und Keller verfügt sowie eine mittlere Ausstattungsqualität und einen mittleren Objektzustand hat.

jk, kw, tos



