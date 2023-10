Ihren Augen entgeht niemand: Super-Recogniser der Polizei erkennt Straftäter auch nach Jahren

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Sie haben besondere Fähigkeiten und setzen sie zur Ermittlung von Tatverdächtigen ein: Sogenannte Super-Recogniser erkennen Verdächtige sofort. Wir haben mit einem der Spezial-Ermittler gesprochen.

München – Die Innenstadt am späten Nachmittag – es wuselt. Tausende Menschen, die hin- und herlaufen. Touristen mischen sich unter Einheimische, andere sind nach der Arbeit gerade auf dem Heimweg. So wie Andreas H., der am Stachus auf seine S-Bahn wartet. Mitten auf dem überfüllten Bahnsteig passiert es plötzlich. „Es hat gezuckt“, beschreibt er die kurze Körperreaktion, die wohl nur wenige Menschen nachvollziehen können.

Der Grund: Neben dem Kriminalhauptkommissar steht ein gesuchter Ladendieb. Andreas H. erkennt ihn sofort, zögert nicht: Eine Festnahme, die ein besonderes Talent des Polizisten möglich gemacht hat. Andreas ist ein Super-Recogniser. So werden Menschen bezeichnet, die sich Gesichter außergewöhnlich gut merken können. So gut, dass sie Personen auch in größten Menschenmengen wiedererkennen. Auch nach Jahren. Einfach aus dem Nichts.

München: Super-Recogniser der Polizei erkennen Verdächtige mit geschultem Auge

23 solcher Super-Erkenner gehen für das Präsidium auf Täterjagd: Zwei davon hauptamtlich, der Rest in Ergänzung zu anderen Aufgaben. Die Münchner Polizei hat mit dieser Gruppe im April 2018 eine Vorreiterrolle in Deutschland und auf dem europäischen Festland eingenommen. Inzwischen gibt es Super-Recogniser in vielen anderen Bundesländern. Vor fünf Jahren war das noch ganz anders.

Ermittler Andreas H. setzt seine Fähigkeiten als Super-Recogniser in der Fußgängerzone ein © Jens Hartmann fuer tz

2017 wurde das Münchner Präsidium unter Hubertus Andrä auf das Thema aufmerksam. Der damalige Präsident lud Professor Josh P. Davis ein und rief die über 6000 Mitarbeiter auf, freiwillig einen Test zu absolvieren. „Ich bin da völlig unbedarft rangegangen“, erzählt Andreas H., der keine Ahnung von seinem Talent hatte. 4500 Beamte und Angestellte des Präsidiums beteiligten sich damals am Test, 78 von ihnen kamen nach mehreren Testphasen in die finale Runde, 37 blieben zunächst übrig.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Super-Seher der Polizei: 4500 Beamte machten den Test - nur 37 hatten die besondere Fähigkeit

Heute gehört das Team zur Abteilung Einsatz und hilft bei der Suche nach Straftätern – zum Beispiel im Fußballstadion, bei Großveranstaltungen und Demos oder bei Verbrechensserien in Süddeutschland und dem benachbarten Ausland. Dabei werten die Polizisten Foto- oder Videomaterial aus. 550 ermittlungsunterstützende Hinweise geben sie pro Jahr an die Kommissariate, Dienststellen und Inspektionen. Andreas H. erklärt, dass die Kollegen praktisch keine Fehltreffer zurückgemeldet bekommen.

Wie er sein Talent nutzt, kann der 43-Jährige aber schwer erklären. „Ich habe keine Ahnung“, sagt der Familienvater mit einem Lachen. Die Gabe ist angeboren, Erkennungen passieren instinktiv und machen sich an dem Zucken bemerkbar. „Ah, den kenn ich doch!“ Er muss dann überlegen, woher genau: Aus dem privaten Umfeld? Kollegenkreis? Oder ist die Person ein gesuchter Straftäter? Die Zuordnung falle meist leicht. Andere Kollegen wüssten sogar sofort, wann und in welchem Kontext sie ein Gesicht schon einmal gesehen haben.

Haben Sie das Zeug zum Super-Recogniser? Im Internet kann man seine Fähigkeiten testen

Aufmerksam wurde die Wissenschaft auf das Phänomen Super-Recogniser erst 2009 bei der Erforschung des Gegenteils: der Gesichtsblindheit. Hollywood-Star Brad Pitt ist vielleicht der bekannteste Prosopagnosie-Patient. Er kann sich das Gesicht eines Menschen einfach nicht merken. „Wenn es Schwarz gibt, muss es auch Weiß geben“, erklärt Andreas H. den Ansatz, den Forscher in England verfolgt haben. Professor Josh P. Davis entwickelte für die University of Greenwich einen Test zur Gesichtserkennung. Es gilt, dass ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung Super-Recogniser sind. Den Test kann jeder auf www.superrecognisers.com absolvieren. Grundsätzlich gilt aber: Auch wenn jemand dabei besonders gut abschneidet, ist er nicht automatisch ein Kandidat für die Polizei. Mehr Infos: www.mit-sicherheit-anders.de.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.