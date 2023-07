„Fast zwei Bestellungen pro Tag“: Kunde nutzte 633 Mal im Jahr den gleichen Lieferdienst in München

Von: Elisa Buhrke

Bei Lieferdiensten gehen die absurdesten Bestellungen ein. Unsere Redaktion hat vom Anbieter Wolt erfahren, welches der „fleißigste“ Kunde war und welche Speisen die Münchner besonders gerne essen.

München - Immer gehetzt, immer mit einem würfelförmigen Rucksack auf dem Rücken: Unzählige Lieferdienst-Fahrer düsen auf ihren E-Bikes durch die Straßen Münchens, in dem Versuch, die Bestellung so schnell wie möglich abzuliefern. Dass dabei in einem Jahr die absurdesten Aufträge zusammenkommen, zeigt eine Liste des Anbieters Wolt.

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt der Betreiber, wie viele Bestellungen der „fleißigste“ Kunde in einem Jahr abgegeben hat, welche Speise überraschend beliebt war und wo man bei einem einzigen Gericht über 100 Euro ausgibt.

Kunde bestellte 633 Mal in einem Jahr bei Wolt – fast zweimal pro Tag

„Der fleißigste Wolt-Besteller in München hat im letzten Jahr (seit dem 06.07.2022) 633x bestellt – im Durchschnitt fast 2 Wolt-Bestellungen pro Tag“, gibt ein Pressesprecher des Unternehmens an. Dermaßen viele Bestellungen könnten sich die meisten Kunden wohl gar nicht leisten, selbst, wenn das Durchschnittseinkommen in München im vergangenen Jahr laut einer Auswertung des Stellenportals kununu bei rund 57.000 Euro lag.

Ein anderer Einwohner bestellte zwar nicht ganz so häufig, offenbarte sich dafür aber als Liebhaber einer ganz bestimmten Speise: „75x Karottenkuchen in den letzten 12 Monaten. Im Schnitt bestellte der Kunde fast jeden fünften Tag einen Karottenkuchen via Wolt.“ Unter die Top Drei der beliebtesten Gerichte schaffte es der Rüeblikuchen damit trotzdem nicht.

Beliebtestes Gericht in München ist eine schwäbische Spezialität

Die obersten Plätze der am häufigsten bestellten Gerichte belegten hingegen in den letzten zwölf Monaten – weniger überraschend – die Spätzle, „gefolgt von Pasta und dem Cheeseburger“. Lokalpatriotismus beweisen die Münchner auch bei der Auswahl ihrer Getränke: Aus dem Bereich lokaler Einzelhandel bestellten sie besonders oft „Augustiner Lagerbier Helles 0,5, gefolgt von Paulaner Spezi und Semmeln“, so der Pressesprecher von Wolt.

Wer besonders viel Geld auf einmal ausgeben möchte, muss hingegen die „Taiheiyo Plate von Nanami für 4 Person, für 119,90 Euro“ auswählen. Das „günstigste Gericht der App“ dürfte hingegen nicht einmal als Beilage durchgehen: „Ketchup vom Hardrock Cafe München für 0,15 Cent“. Ein Teller „Family Pommes Frites“ kostet dort dafür laut Wolt-Website direkt stolze 8,75 Euro. Wer bei dem Lieferanten bestellen möchte, findet dort aber nicht nur eine Auswahl an Restaurants vor, sondern auch Feinkostläden, Supermärkte, Kosmetik und Apotheken.

