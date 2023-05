„In Kaiserschmarrn und Sauerkraut erstickt“: Schauspieler kam mit Leben in München nicht mehr klar

Wenig begeistert von der bayerischen Landeshauptstadt: der Schauspieler Benito Bause. Vor kurzem ist er nach Berlin gezogen; hier gefällt es ihm besser. © picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Der Schauspieler Benito Bause ist vor kurzem umgezogen: von München nach Berlin. In der bayerischen Landeshauptstadt hat er sich nicht wohlgefühlt. Umso besser gefällt ihm Berlin. Im Interview mit der Deutschen-Presse-Agentur erzählt er, warum.

München/Berlin – Die Hauptstadt Deutschlands und die bayerische Landeshauptstadt gelten als ewige Konkurrenten. Über München heißt es: versnobt, versnobter, München. Berlin hingegen trägt den Namen „Stadt der Hipster“ – hauptsache anders und alternativ. Der Schauspieler Benito Bause hat sich inmitten dieses lieb gemeinten Streits begeben und positioniert sich für: Berlin. Dort gefällt es ihm besser.

Vor kurzem ist er deswegen umgezogen. Er lebt zwar noch nicht lange in der Hauptstadt, doch schon jetzt ist er hellauf begeistert. Das erzählte er der Deutschen-Presse-Agentur in einem Interview in Berlin. „Der künstlerisch vibrierende Puls dieser Stadt ist allgegenwärtig“, schilderte er.

„Künstlerisch vibrierender Puls“ statt „Kaiserschmarrn und Sauerkraut“

„In München war es eher eine selektive Wahrnehmung, die irgendwann in Kaiserschmarrn und Sauerkraut erstickt ist“, erklärt er gegenüber der dpa weiter. Ganz anders die Bundeshauptstadt: „Berlin macht jeden künstlerischen Gedanken plötzlich fruchtbar und verfolgenswert. Denn mit Sicherheit gibt es irgendwo noch einen Irren mit ähnlichen Ambitionen. Zusammen macht es nämlich am meisten Spaß, Theater zu spielen oder zu musizieren“, führt der 32-jährige Schauspieler weiter aus.

Mit der Enttäuschung über München ist er nicht alleine. Viele Prominente finden wenig lobende Worte über die bayerische Metropole. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung meint der Regisseur Terry Gilliam, dem eigentlich viel an München liegt, beispielsweise:

In den letzten Tagen bin ich durch Münchens Straßen gelaufen, und diese Stadt hat sich völlig verändert. Alles ist so sauber. Und es geht nur noch ums Einkaufen. München, das ist hundert Prozent Einkaufen.

Bundeshauptstadt vs. Landeshauptstadt

Anders sieht das Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway. Auf die Frage, welche die schönste deutsche Stadt sei, antwortete der Schriftsteller eindeutig: „Fahren Sie gar nicht erst woanders hin, ich sage Ihnen, es geht nichts über München. Alles andere in Deutschland ist Zeitverschwendung.“

Als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am 6. Juli 2009 den damaligen russischen Präsidenten Dmitrij Medwedjew im Schloss Oberschleißheim empfing, sagte sie zu ihm: „Wenn es Ihnen in München nicht gefällt, dann weiß ich nicht, wo es Ihnen in Deutschland gefallen soll.“

Bekannt ist Benito Bause aus der ZDFneo-Comedy-Serie „Doppelhaushälfte“. Als harmoniebedürftiger Nachbar Theo Kröger neben Milan Peschel, Minh-Khai Phan-Thi und Maryam Zaree zu den vier Hauptdarstellerinnen und -darstellern. 2022 gewann er beim Quotenmeter-Fernsehpreis für seine Darstellung in der Serie die Auszeichnung als „Bester Hauptdarsteller“.

Die Serie geht nun in die zweite Runde: Bause ist jetzt auch wieder in der zweiten Staffel zu sehen. Die neuen Folgen stehen von diesem Freitag an in der ZDF-Mediathek. Am 9. Mai starten sie linear beim Fernsehsender ZDFneo. In der Serie geht es um das Zusammenleben von sehr verschiedenen Familien in einem Haus im Berliner Speckgürtel. Privat hingegen zieht es Bause nicht in die Vororte: „Die Vorstadt hebe ich mir für den Herbst meines Lebens auf. Momentan befinde ich mich viel mehr im Frühling“, so Bause gegenüber der dpa. Der 32-Jährige lebt in Berlin-Friedrichshain.

