Vorhang auf: Michael Mittermeier eröffnet eigenen Comedy-Club in München

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Der Comedian Michael Mittermeier nimmt einen eigenen Comedy-Club in Betrieb. Newcomer und erfolgreiche Kabarettisten sollen sich hier die Bühne teilen.

München – Die bayerische Comedyszene wird um eine Bühne reicher: Kult-Comedian Michael Mittermeier eröffnet im Münchner Gasteig seinen eigenen Comedy-Club. Noch dieses Jahr soll es losgehen.

„Werde selbst auf der Bühne stehen“

Bis zu fünf Mal in der Woche sollen im „Lucky Punch Comedy Club“ Newcomer und etablierte Größen der Szene auftreten. „Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen“, kündigte der 57-Jährige am Donnerstag an. Die offizielle Eröffnung ist für Mitte Oktober geplant, doch schon im September sollen erste Shows stattfinden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Die Vorbereitungen für Mittermeiers Comedy-Club laufen auf Hochtouren – Noch dieses Jahr soll es losgehen. © Christoph Hardt /imago

„Quirlige Comedy-Szene in München“ – eine Bühne für den Nachwuchs

„München hat mittlerweile eine quirlige Comedy-Szene“, erläuterte Mittermeier. Auf vielen „Open Mics“ könnten sich junge Talente zeigen. „Ich selbst nutze solche Abende häufig, um vor TV-Sendungen neue Nummern auszuprobieren.“ Mit dem neuen Club mit 130 Sitzplätzen wolle er etwas zurückgeben und dem Nachwuchs eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu beweisen.

Sein Zuhause findet der neue Club im Kulturzentrum Gasteig, das saniert werden soll und derweil zwischengenutzt wird. Geplant sind unter anderem Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians, Soloshows und Open-Mic-Abende, an denen sich jeder ausprobieren kann. Auch englischsprachige Abende soll es in dem Saal, in dem früher Filme gezeigt wurden, geben.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!