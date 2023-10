Angekündigte Pro-Palästina-Demo am Samstag: OB Reiter gibt Statement nach Treffen mit Münchner Muslimen ab

Am Samstag wollen Palästina-Unterstützer mit Flaggen durch München fahren. Vertreter der muslimischen Gemeinden sind besorgt.

Update, 20. Oktober, 16.19 Uhr: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am Freitag mit Vertretern von Münchner Muslimen im Rathaus getroffen. Im Anschluss an das Treffen hat er folgendes Statement abgegeben:

„Es war ein gutes Gespräch unter schwierigen Voraussetzungen vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten. Ich bedanke mich für die Bereitschaft der Imame im Sinne der Münchner Stadtgesellschaft zur Deeskalation aufzurufen. Wir waren uns einig in der Verurteilung des Terrors der Hamas und in der Trauer um alle zivilen Opfer dieses Krieges. Wir waren uns einig, dass es wichtig ist, gemeinsam für Deeskalation einzutreten und alles zu tun, um gewaltsame Auseinandersetzungen in München zu vermeiden. Deshalb haben die Imame vorgeschlagen, ein deutliches Zeichen zu setzen, in Form eines Friedensgebetes oder einer Mahnwache. Ich habe zugesagt, dies zu unterstützen. Ich hoffe, dass es gelingt, hiermit zur Versöhnung in unserer Münchner Stadtgesellschaft beizutragen.“

Update 20. Oktober, 9.46 Uhr: Heute Vormittag findet im Münchner Rathaus ein Beratungsgespräch statt. Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Benjamin Idriz, Vorstand des Münchner Forums für Islam, werden weitere Mitglieder des Muslimbeirats am Tisch sitzen. Ausführlich soll noch einmal über die aktuelle Situation in Nahost gesprochen werden – und vor allem über mögliche Folgen für die Situation in München. Vor allem die Ankündigung eines pro-palästinensischen Auto-Protests am Samstag bereitet Idriz Sorge (siehe Erstmeldung).

Pro-palästinensische Demonstration am Donnerstag darf kurzfristig stattfinden

Update 19. Oktober, 20.01 Uhr: Die Kundgebung „Menschenrechte und Völkerrecht auch für Palästina“ am Donnerstagabend, 19. Oktober, durfte stattfinden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Versammlungsverbot der Stadt München für die für 18.30 Uhr angesetzte pro-palästinensische Demo kurzfristig außer Kraft gesetzt. Sie wurde allerdings auf den Odeonsplatz anstelle des Marienplatzes verschoben. Wie Bild.de berichtet, versammelten sich dort nur etwa 20 Personen anstelle der angemeldeten 50 Teilnehmer. Die Lage sei ruhig.

Mit dem Aussetzen des Verbots hat das Gericht dem Eilantrag des Veranstalters stattgegeben. Die Begründung: die Gefahrenprognose rechtfertige kein Verbot der Versammlung. Bei bisherigen Kundgebungen sei es zwar zu Volksverhetzung, Billigung von Straftaten und Widerstand gegen Polizisten gekommen. Gleichzeitig habe es aber in München auch Demonstrationen gegeben, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung nur geringfügig gestört hätten. Auch in Nürnberg sei eine Kundgebung weitgehend ohne Störungen verlaufen – so die Argumentation des Gerichts. Dementsprechend habe die Landeshauptstadt München nicht ausreichend überprüft, ob anstelle eines Verbots auch mildere Auflagen im Rahmen der Versammlung genügt hätten.

Muslime in München fordern gemeinsames Treffen mit OB Dieter Reiter (SPD)

Derweil beobachten die muslimischen Gemeinden in München die Lage in Israel und im Gazastreifen sowie die Entwicklung in der bayerischen Landeshauptstadt mit Sorge. Sie fordern ein Gespräch mit OB Dieter Reiter. Insbesondere bei einem für Samstagabend angekündigten pro-palästinensischen Autokorso in der Münchner Innenstadt fürchten sie eine Eskalation.

Erstmeldung, Donnerstag, 19. Oktober, 9.30 Uhr: München – Angesichts der Lage in Israel und im Gazastreifen fordern die muslimischen Gemeinden in München ein gemeinsames Treffen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Man wolle eine Eskalation der Lage in der Stadt verhindern, dazu brauchten die Gemeinden die Unterstützung des Oberbürgermeisters, sagte Benjamin Idriz, Vorstand des Münchner Forums für Islam, am Mittwoch (18. Oktober).

Palästina-Unterstützer in München: Auto-Protest mit Flaggen angekündigt

Sorgen bereiten ihm Pläne von Unterstützern der Palästinenser, am Samstagabend mit Autos und Flaggen durch die Innenstadt zu fahren. In sozialen Netzwerken wird bereits für die Kundgebung mobil gemacht. „Das wollen wir in München nicht haben“, betonte Idriz. In einem Brief hatten die Imame Reiter zuvor vorgeworfen, auf die Bitte um so ein Gespräch keine Antwort erhalten zu haben. Reiter wies dies in einem Antwortschreiben zurück. Ein Gespräch sei niemals verweigert worden, die Anfrage sei aber erst am Freitag eingegangen. Angesichts des sehr vollen Terminkalenders müsse man erst einen Termin finden. Auch den Muslimbeirat habe man telefonisch um Geduld gebeten. Sein Büro habe am Mittwoch versucht, kurzfristig einen Telefontermin mit Idriz zu vereinbaren, das habe dieser aber abgelehnt.

Idriz hält ein Telefonat aber nicht für ausreichend. Es mache nur Sinn, wenn alle gemeinsam an einem Tisch säßen. In dem Brief an Reiter hatten die Imame erklärt, sie seien „in größter, akuter Sorge um den Frieden in unserer Stadt“. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel überschlügen sich die Ereignisse und zu den Opfern aus Israel kämen immer mehr Opfer aus Gaza hinzu.

Vorstand des Münchner Forums für Islam mahnt Besonnenheit an

„Wir rufen die Muslime zur Besonnenheit auf und – selbstverständlich – dazu, Recht und Gesetz in Deutschland zu achten und einzuhalten“, heißt es. Man brauche eine mit der Stadt abgesprochene, umsetzbare Lösung, mit Vorlauf vor Freitag. „Die Lage droht andernfalls unaufhaltsam zu eskalieren.“

Was bedeutet die bewaffnete Auseinandersetzung in Nahost für die Sicherheitslage in München und Bayern? Im Gespräch mit unserer Redaktion hat ein Experte die Situation eingeordnet.